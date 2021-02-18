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Экономика ,  
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Эксперты оценили рост всех долгов России в 2020 году

Они выросли более чем на 20 п.п. ВВП. Наибольший вклад внес корпоративный сектор, увеличивший долги с 76,7% до 92,1% ВВП. В феврале сообщалось, что невозвратные долги компаний-банкротов в России выросли до 2 трлн руб.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Совокупный рост всех долгов России в 2020 году превысил 20 п.п. ВВП — с 121,4% до 145,7%. Об этом говорится в обзоре Института международных финансов (IIF, есть у РБК).

Речь идет об общем долге, куда включаются долги расширенного правительства, нефинансового сектора, домохозяйств и финансового сектора. Основной вклад в рост внесли долги российских компаний, влияние также оказало снижение ВВП на 3,1%.

По данным IIF, самый значительный рост долговой нагрузки корпоративного сектора в 2020 году наблюдался в Перу и в России. Статистика Центробанка это отчасти подтверждает: так, внутренний долг нефинансового сектора в 2020 году вырос почти на 5 трлн руб. (для сравнения, в 2019 году рост его задолженности составил только 1,6 трлн руб.). Внешний долг российских компаний, хотя и сократился за год с $331 млрд до $318 млрд, по оценке ЦБ, в рублевом выражении увеличился более чем на 3 трлн руб.

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии
Финансы
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Прирост корпоративного кредитного портфеля российских банков в 2020 году составил 9,9%, что почти вдвое выше, чем в 2019 году (5,8%), следует из данных Банка России. «Тем самым банки помогли экономике и заемщикам легче перенести острую фазу кризиса», — говорится в обзоре банковского сектора за 2020 год.

Корпоративное кредитование активно росло на фоне поддерживающих госпрограмм и рекордно мягкой денежно-кредитной политики ЦБ, сыграло свою роль и дестимулирование розничного необеспеченного кредитования, которое росло опережающими темпами в 2018–2019 годах.

По данным Банка России, совокупная задолженность субъектов внутренней экономики (финансовые корпорации, сектор госуправления, нефинансовые корпорации и домохозяйства) по кредитам/займам и долговым ценным бумагам на середину 2020 года (последние доступные данные) составляла 157 трлн руб., или более 147% годового ВВП.

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Кремль заявил о разрешении бича долговой нагрузки регионов
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Дмитрий Песков

В июле прошлого года инвестиционная компания Janus Henderson заявила, что по итогам 2020 года из-за пандемии глобальный долг крупнейших компаний мира может вырасти на $1 трлн и достичь отметки в $9,3 трлн.

Речь идет о 900 мировых компаний, чьи долги могли увеличиться на 12%. Почти половина глобального долга приходится на американские гиганты ($3,9 трлн). Лидером среди них является владеющий Google холдинг Alphabet с $104 млрд задолженности.

В мае Центробанк сообщал, что весной уровень долговой нагрузки российских домохозяйств вырос до рекордного показателя в 10,9%. Одной из главных причин регулятор называл пандемию COVID-19 и введенные в связи с ней ограничения: самоизоляцию, период нерабочих дней, невозможность посещения офисов банков для погашения кредитов.

Авторы
Иван Ткачёв, Михаил Котляр
долг Россия финансы
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