Эксперты оценили рост всех долгов России в 2020 году

Они выросли более чем на 20 п.п. ВВП. Наибольший вклад внес корпоративный сектор, увеличивший долги с 76,7% до 92,1% ВВП. В феврале сообщалось, что невозвратные долги компаний-банкротов в России выросли до 2 трлн руб.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Совокупный рост всех долгов России в 2020 году превысил 20 п.п. ВВП — с 121,4% до 145,7%. Об этом говорится в обзоре Института международных финансов (IIF, есть у РБК).

Речь идет об общем долге, куда включаются долги расширенного правительства, нефинансового сектора, домохозяйств и финансового сектора. Основной вклад в рост внесли долги российских компаний, влияние также оказало снижение ВВП на 3,1%.

По данным IIF, самый значительный рост долговой нагрузки корпоративного сектора в 2020 году наблюдался в Перу и в России. Статистика Центробанка это отчасти подтверждает: так, внутренний долг нефинансового сектора в 2020 году вырос почти на 5 трлн руб. (для сравнения, в 2019 году рост его задолженности составил только 1,6 трлн руб.). Внешний долг российских компаний, хотя и сократился за год с $331 млрд до $318 млрд, по оценке ЦБ, в рублевом выражении увеличился более чем на 3 трлн руб.

Прирост корпоративного кредитного портфеля российских банков в 2020 году составил 9,9%, что почти вдвое выше, чем в 2019 году (5,8%), следует из данных Банка России. «Тем самым банки помогли экономике и заемщикам легче перенести острую фазу кризиса», — говорится в обзоре банковского сектора за 2020 год.