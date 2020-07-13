Эксперты спрогнозировали рост долгов ведущих мировых компаний на $1 трлн

Согласно анализу Janus Henderson, из-за пандемии глобальная задолженность 900 ведущих компаний мира в 2020 году увеличится на 12% и достигнет $9,3 трлн

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Глобальный долг крупнейших компаний мира в 2020 году может вырасти на $1 трлн из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитический отчет инвестиционной компании Janus Henderson.

Эксперты проанализировали состояние 900 ведущих компаний мира и пришли к выводу, что их общая корпоративная задолженность увеличится в этом году на 12% и составит около $9,3 трлн. Сейчас, подсчитали в Janus Henderson, почти половина долга ($3,9 трлн) приходится на компании из США. За последние пять лет их заимствования росли самыми быстрыми темпами.

Вслед за американскими компаниями по этому показателю идут немецкие. На них приходится $762 млрд долга, из которых $192 млрд у автомобильного концерна Volkswagen.

Четверть компаний из этого списка, как утверждается в исследовании, вообще не имеют долгов, а у некоторых есть солидные денежные резервы. Наибольший, размером в $104 млрд, — у американского холдинга Alphabet (владеет Google).