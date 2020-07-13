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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты спрогнозировали рост долгов ведущих мировых компаний на $1 трлн

Согласно анализу Janus Henderson, из-за пандемии глобальная задолженность 900 ведущих компаний мира в 2020 году увеличится на 12% и достигнет $9,3 трлн
Фото: Swen Pfoertner / dpa / AP
Фото: Swen Pfoertner / dpa / AP

Глобальный долг крупнейших компаний мира в 2020 году может вырасти на $1 трлн из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитический отчет инвестиционной компании Janus Henderson.

Эксперты проанализировали состояние 900 ведущих компаний мира и пришли к выводу, что их общая корпоративная задолженность увеличится в этом году на 12% и составит около $9,3 трлн. Сейчас, подсчитали в Janus Henderson, почти половина долга ($3,9 трлн) приходится на компании из США. За последние пять лет их заимствования росли самыми быстрыми темпами.

Вслед за американскими компаниями по этому показателю идут немецкие. На них приходится $762 млрд долга, из которых $192 млрд у автомобильного концерна Volkswagen.

Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн
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Фото: Sean Gallup / Getty Images

Четверть компаний из этого списка, как утверждается в исследовании, вообще не имеют долгов, а у некоторых есть солидные денежные резервы. Наибольший, размером в $104 млрд, — у американского холдинга Alphabet (владеет Google).

В 2019 году, отмечено в отчете, также наблюдался резкий рост глобальной корпоративной задолженности, тогда он составил 8%. Это было связано со слияниями и поглощениями, а также заимствованиями для финансирования выкупа акций и дивидендов. В текущем году, по мнению экспертов, ситуация намного сложнее, так как последствия пандемии подрывают прибыли компаний.

«COVID-19 изменил все. Сейчас речь идет о сохранении капитала и создании укрепленного баланса», — заявил представитель Janus Henderson Сет Мейер.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: корпорации, долги
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