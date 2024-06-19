«Яндекс» решил инвестировать более 100 млрд руб. в креативную индустрию

В 2024-м и 2025 году «Яндекс» реинвестирует более 100 млрд руб. от подписок «Яндекс.Плюс» в покупку прав на фильмы, музыку и спортивные трансляции, производство собственного контента и проведение офлайн-мероприятий

Фото: Олег Яковлев / РБК

В ближайшие два года «Яндекс» планирует инвестировать более 100 млрд руб. в развитие креативной индустрии, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Речь идет о реинвестировании значительной части доходов от подписчиков «Яндекс.Плюс» в покупку прав на фильмы, сериалы, музыку, книги и спортивные трансляции, а также производство собственного контента и проведение офлайн-мероприятий. В группе отметили, что в этих целях в 2023 году будет перенаправлено более половины выручки развлекательных сервисов, таких как «Кинопоиск», «Яндекс.Музыка», «Букмейт» и «Яндекс.Афиша». Всего с 2021-го по 2023 год объем инвестиций «Яндекса» в контент составил 73 млрд руб.

Как отметили в компании, в 2024 году в производство отечественного контента инвестировали в елом в три раза больше, чем иностранного. По ее данным, 81% аудитории «Кинопоиска» посмотрели хотя бы один российский фильм или сериал по сравнению с 60% в 2020-м, а 90% посетителей «Яндекс.Музыки» слушают отечественных артистов.

«Доходы от подписки стали новым и очень значимым источником финансирования для креативной индустрии, для создателей контента. Эти инвестиции позволили продюсерам выпустить на экраны более масштабные и яркие кинопремьеры и сотни оригинальных сериалов, новым российским музыкантам — быстрее найти путь к своим слушателям, а молодым авторам книг — получить признание», — заявила директор по контенту подразделения «Яндекса» «Плюс и Фантех» (объединяет медиасервисы, включая «Кинопоиск», «Яндекс Музыку», «Яндекс Афишу» и «Букмейт») Ольга Филипук.

В компании отметили, что реинвестиции дают возможность «постоянно увеличивать объем контента и поддерживать его создателей». Например, с 2021 года доход от прослушивания треков на «Яндекс.Музыке» получили более 200 тыс. российских исполнителей, а от просмотра свыше 4 тыс. фильмов и сериалов на «Кинопоиске» — продюсеры и дистрибуторы. Также онлайн-кинотеатр выпустил 35 оригинальных проектов и выступил организатором и партнером 25 ивентов в сфере офлайн-развлечений. В частности, это мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», сборы которого превысили 3 млрд руб.

Инвестиции также идут на поддержку российского спорта и роста интереса к трансляциям соревнований у массовой аудитории. В компании отметили, что с 2022 года «Кинопоиск» в партнерстве с телеканалом «Матч» показывает Российскую премьер лигу и Кубок России по футболу, а в 2023 году стал партнером КХЛ.

После начала военной операции на Украине крупнейшие западные киностудии отказались выпускать в российский прокат новые фильмы. Такое решение, в частности, приняли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Universal и Paramount. По предварительным итогам 2023 года, совокупные сборы топ-20 самых кассовых фильмов в отечественном кинопрокате достигли 20,9 млрд руб. по сравнению с 21,3 млрд руб. в 2021-м.