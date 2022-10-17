WSJ сообщила о вероятной рецессии США в ближайшие 12 месяцев

WSJ: США могут столкнуться с рецессией и ростом безработицы в ближайшие 12 месяцев

Опрошенные WSJ экономисты отметили, что ФРС не сможет и дальше повышать процентную ставку, не провоцируя при этом рост безработицы и экономический спад

Фото: Justin Jane / EPA / ТАСС

Соединенные Штаты в следующие 12 месяцев, вероятно, столкнутся с рецессией и ростом безработицы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опрошенных экономистов.

По данным издания, экономический спад в указанном периоде наступит в США с вероятностью в 63%, хотя с июля 2020 года этот показатель никогда не превышал 50%. Газета отмечает, что если в июле американские экономисты заявляли, что ВВП США вырастет на 0,8% в годовом исчислении в первом квартале 2023 года и на 1% во втором квартале, теперь они полагают, что ВВП США ждет снижение сначала на 0,2%, а затем на 0,1%. «Прогнозы на 2023 год становятся все более мрачными», — подчеркивает издание.

Негативное влияние экономического спада скажется и на рынке труда: ожидается, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе будет сокращаться в среднем на 34 тыс. в месяц во втором квартале следующего года и на 38 тыс. в месяц в третьем квартале. В основе экономических прогнозов лежит анализ действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, пишет WSJ.

Кроме этого, опрошенные газетой эксперты сомневаются, что ФРС сможет и дальше повышать процентную ставку для борьбы с инфляцией, не провоцируя при этом рост безработицы и экономический спад.

Рецессия — это устойчивое и значительное снижение темпов экономического роста, которое длится месяцами или даже годами. При определении рецессии экономисты учитывают снижающиеся показатели ВВП, уровней промышленного производства, реальных доходов и расходов населения, а также уровень безработицы.





С начала года в Соединенных Штатах наблюдается рост инфляции и падение ВВП. Так, в первом квартале текущего года ВВП США снизился на 1,6%, во втором — на 0,9%. Инфляция в США по итогам июня выросла до новых максимумов за последние 40 лет, до 9,1% в годовом выражении. По данным Минторга, это падение отражает сокращение частных и федеральных инвестиций в основной капитал, а также высвобождение нефтяных резервов.

Читайте на РБК Pro Pro На грани: как выплеснуть эмоции на работе без вреда для окружающих На грани: как выплеснуть эмоции на работе без вреда для окружающих Статьи Pro Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого Статьи Pro Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше Статьи Pro Как снизить налоговые риски работодателя при выплате выходного пособия Как снизить налоговые риски работодателя при выплате выходного пособия Инструкции Pro Какие уловки помогут сделать привычные блюда более вкусными Какие уловки помогут сделать привычные блюда более вкусными Инструкции Pro Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья Статьи Pro x The Economist Почему экономика России оживает несмотря на санкции – The Economist Почему экономика России оживает несмотря на санкции – The Economist Статьи Pro «Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать «Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать Саммари

Американский президент Джо Байден еще в июне называл инфляцию «проклятием нашего существования», однако позже отказался считать рецессию экономики неизбежной, подчеркнув: «Мы находимся в более сильном положении, чем любая другая страна в мире, чтобы преодолеть эту инфляцию». С ним согласилась глава Минфина Джанет Йеллен. «Потребительские расходы очень высоки. Инвестиционные расходы весьма солидные. Я ожидаю, что рост замедлится», — пояснила она.

О том, что в США в ближайшее время может начаться рецессия, в начале октября заявил глава JPMorgan Джейми Даймон. По его словам, европейская экономика уже находится в таком состоянии. О риске глобальной рецессии также предупреждали президент Всемирного банка Дэвид Мелпасс и управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева.