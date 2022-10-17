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WSJ сообщила о вероятной рецессии США в ближайшие 12 месяцев

WSJ: США могут столкнуться с рецессией и ростом безработицы в ближайшие 12 месяцев
Опрошенные WSJ экономисты отметили, что ФРС не сможет и дальше повышать процентную ставку, не провоцируя при этом рост безработицы и экономический спад
Фото: Justin Jane / EPA / ТАСС
Фото: Justin Jane / EPA / ТАСС

Соединенные Штаты в следующие 12 месяцев, вероятно, столкнутся с рецессией и ростом безработицы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опрошенных экономистов.

По данным издания, экономический спад в указанном периоде наступит в США с вероятностью в 63%, хотя с июля 2020 года этот показатель никогда не превышал 50%. Газета отмечает, что если в июле американские экономисты заявляли, что ВВП США вырастет на 0,8% в годовом исчислении в первом квартале 2023 года и на 1% во втором квартале, теперь они полагают, что ВВП США ждет снижение сначала на 0,2%, а затем на 0,1%. «Прогнозы на 2023 год становятся все более мрачными», — подчеркивает издание.

Негативное влияние экономического спада скажется и на рынке труда: ожидается, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе будет сокращаться в среднем на 34 тыс. в месяц во втором квартале следующего года и на 38 тыс. в месяц в третьем квартале. В основе экономических прогнозов лежит анализ действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, пишет WSJ.

Кроме этого, опрошенные газетой эксперты сомневаются, что ФРС сможет и дальше повышать процентную ставку для борьбы с инфляцией, не провоцируя при этом рост безработицы и экономический спад.

Рецессия — это устойчивое и значительное снижение темпов экономического роста, которое длится месяцами или даже годами. При определении рецессии экономисты учитывают снижающиеся показатели ВВП, уровней промышленного производства, реальных доходов и расходов населения, а также уровень безработицы.


С начала года в Соединенных Штатах наблюдается рост инфляции и падение ВВП. Так, в первом квартале текущего года ВВП США снизился на 1,6%, во втором — на 0,9%. Инфляция в США по итогам июня выросла до новых максимумов за последние 40 лет, до 9,1% в годовом выражении. По данным Минторга, это падение отражает сокращение частных и федеральных инвестиций в основной капитал, а также высвобождение нефтяных резервов.

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Американский президент Джо Байден еще в июне называл инфляцию «проклятием нашего существования», однако позже отказался считать рецессию экономики неизбежной, подчеркнув: «Мы находимся в более сильном положении, чем любая другая страна в мире, чтобы преодолеть эту инфляцию». С ним согласилась глава Минфина Джанет Йеллен. «Потребительские расходы очень высоки. Инвестиционные расходы весьма солидные. Я ожидаю, что рост замедлится», — пояснила она.

О том, что в США в ближайшее время может начаться рецессия, в начале октября заявил глава JPMorgan Джейми Даймон. По его словам, европейская экономика уже находится в таком состоянии. О риске глобальной рецессии также предупреждали президент Всемирного банка Дэвид Мелпасс и управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
США рецессия Инфляция
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