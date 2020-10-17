Турция обнаружила дополнительные запасы газа в Черном море

После новой геологоразведки резервы выросли с 320 до 405 млрд кубометров. Их могут начать разрабатывать уже к 2023 году. В августе Анкара обнаружила новое месторождение и пообещала сотрудничество с Россией по газу

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Турция обнаружила новые запасы природного газа на месторождении в Черном море. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

17 октября глава государства посетил буровое судно Fatih, проводящее работы на месторождении «Сакарья» в турецкой части Черного моря. «21 августа мы объявили об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа. Но последние исследования позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров», — сообщил Эрдоган.

Он рассказал, что Анкара намерена приступить к разработке месторождения к 2023 году. При этом, по словам Эрдогана, некоторые страны пытаются препятствовать Турции разрабатывать свои запасы нефти и газа и обеспечить энергетическую безопасность страны.

«Турцию пытаются оставить за бортом распределения энергетических ресурсов Восточного Средиземноморья. Анкара не позволит этому случиться», — заявил Эрдоган, пообещав продолжить разведку и бурение в Черном и Средиземном морях.