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Турция обнаружила дополнительные запасы газа в Черном море

После новой геологоразведки резервы выросли с 320 до 405 млрд кубометров. Их могут начать разрабатывать уже к 2023 году. В августе Анкара обнаружила новое месторождение и пообещала сотрудничество с Россией по газу
Фото:Depo Photos / Global Look Press
Фото: Depo Photos / Global Look Press

Турция обнаружила новые запасы природного газа на месторождении в Черном море. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

17 октября глава государства посетил буровое судно Fatih, проводящее работы на месторождении «Сакарья» в турецкой части Черного моря. «21 августа мы объявили об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа. Но последние исследования позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров», — сообщил Эрдоган.

Он рассказал, что Анкара намерена приступить к разработке месторождения к 2023 году. При этом, по словам Эрдогана, некоторые страны пытаются препятствовать Турции разрабатывать свои запасы нефти и газа и обеспечить энергетическую безопасность страны.

Эрдоган пообещал начать экспорт газа после находки нового месторождения
Экономика
Реджеп Тайип Эрдоган

«Турцию пытаются оставить за бортом распределения энергетических ресурсов Восточного Средиземноморья. Анкара не позволит этому случиться», — заявил Эрдоган, пообещав продолжить разведку и бурение в Черном и Средиземном морях.

После обнаружения новых запасов природного газа на шельфе Черного моря в августе 2020 года Турция заявила о готовности к сотрудничеству с Россией в вопросах обеспечения газом.

В августе из-за геологической разведки Турции в спорных водах Средиземного моря в отношениях между Анкарой и Афинами начался кризис. Турецкие суда на протяжении нескольких лет регулярно проводят разведку на участке шельфа вблизи Кипра, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон (ИЭЗ).

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Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией по газу в Черном море
Политика
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После отправки в Средиземное море турецкого геологоразведывательного судна «Орук Рейс» в сопровождении военных кораблей в середине августа Греция направила в спорный район свой флот. Это привело к столкновениям военных моряков двух стран.

В ответ на обострение ситуации Евросоюз пригрозил Анкаре новыми санкциями. Греция ратифицировала соглашение с Египтом о разграничении морских зон в Средиземном море, в соответствии с которым право на часть морского шельфа, который Турция считает своим, закрепляется за Афинами.

После этого вице-президент Турции Фуат Октай предупредил о возможном военном конфликте между Анкарой и Афинами. В сентябре обе страны согласились начать переговоры по поводу спорных морских территорий в рамках НАТО.

Автор
Михаил Котляр
Реджеп Тайип Эрдоган Турция природный газ Черное море
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Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией по газу в Черном море
Политика
Эрдоган пообещал начать экспорт газа после находки нового месторождения
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