Греция и Турция договорились о переговорах по Средиземному морю

Cопровождаемое военным флотом геологоразведывательное судно «Орук Рейс» (Фото: AP)

Власти Турции и Греции согласились начать переговоры по урегулированию ситуации в Средиземном море. Об этом говорится в сообщении генерального секретаря Йенса Столтенберга, опубликованном на официальном сайте альянса.

«Союзники согласились вступить в технические переговоры в рамках НАТО, чтобы создать механизмы для предотвращения военного конфликта и снизить риск вооруженного инцидента в Восточном Средиземноморье», — сообщил Столтенберг.

26 августа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна планирует расширить западную границу своих территориальных вод в Ионическом море. 29 августа власти Турции предупредили, что расширение Грецией территориальных вод до 12 морских миль может стать причиной военного конфликта.

Анкара периодически проводит геологическую разведку на участке морского шельфа, который Греция и Кипр называет частью своих исключительных экономических зон. В 2019 году Турция подписала соглашение с властями Ливии по разграничению морских зон на Средиземном море в ущерб Афинам. Соглашение раскритиковали власти Греции и других стран ЕС.