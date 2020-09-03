Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 12:52
В Минобрнауки разъяснили правила ношения масок в вузах Общество, 22:29 Тихановская усомнилась в сохранении заключенных Лукашенко договоров Политика, 22:26 Греция и Турция договорились о переговорах по Средиземному морю Политика, 22:20 Фигурант дела об избиениях в колонии в Ярославле получил условный срок Общество, 22:03 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 22:00 «Спартак» пропустил семь шайб в стартовом матче сезона КХЛ Спорт, 21:54 Сборная России играет с Сербией в Лиге наций. Онлайн Спорт, 21:45 Российский МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики ВВС США и Великобритании Политика, 21:42 В ФРГ ответили на слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального Политика, 21:34 Эксперты оценили шансы доллара по ₽90 из-за ситуации вокруг Навального Инвестиции, 21:30 Журналист сообщил о заинтересованности «Зенита» в футболисте «Ювентуса» Спорт, 21:28 В Минске 30 журналистов попросили главу МВД объяснить задержания коллег Общество, 21:26 Евросоюз допустил введение санкций из-за отравления Навального Политика, 21:19 В Белоруссии возбудили еще 23 уголовных дела из-за угроз госслужащим Общество, 21:10
Политика ,  
0 

Греция и Турция договорились о переговорах по Средиземному морю

Cопровождаемое военным флотом геологоразведывательное судно «Орук Рейс»
Cопровождаемое военным флотом геологоразведывательное судно «Орук Рейс» (Фото: AP)

Власти Турции и Греции согласились начать переговоры по урегулированию ситуации в Средиземном море. Об этом говорится в сообщении генерального секретаря Йенса Столтенберга, опубликованном на официальном сайте альянса.

«Союзники согласились вступить в технические переговоры в рамках НАТО, чтобы создать механизмы для предотвращения военного конфликта и снизить риск вооруженного инцидента в Восточном Средиземноморье», — сообщил Столтенберг.

Власти Турции заявили об угрозе военного конфликта с Грецией
Политика
Фото: Yoruk Isik / Reuters

26 августа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна планирует расширить западную границу своих территориальных вод в Ионическом море. 29 августа власти Турции предупредили, что расширение Грецией территориальных вод до 12 морских миль может стать причиной военного конфликта.

Анкара периодически проводит геологическую разведку на участке морского шельфа, который Греция и Кипр называет частью своих исключительных экономических зон. В 2019 году Турция подписала соглашение с властями Ливии по разграничению морских зон на Средиземном море в ущерб Афинам. Соглашение раскритиковали власти Греции и других стран ЕС.

Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, Турция, Греция
Материалы по теме
Власти Турции заявили об угрозе военного конфликта с Грецией
Политика
Греция заявила о готовности к войне с Турцией из-за нефти и мигрантов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter