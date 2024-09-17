В ЦБ вместо «переохлаждения» экономики допустили «мягкую посадку»

Сценарий Минэкономразвития, допускающий переохлаждение экономики в 2025 году, маловероятен, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин. Условия, заложенные в консервативный прогноз Минэка, более соответствуют «мягкой посадке» экономики

Алексей Заботкин (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России )

Негативный сценарий переохлаждения экономики в 2025 году маловероятен — скорее можно говорить о возможности «мягкой посадки» экономического роста. Такое мнение высказал во вторник, 17 сентября, зампред Банка России Алексей Заботкин на сессии форума Сapital Markets, организованного РБК.

Сценарий «переохлаждения» экономики в 2025 году заложило в консервативный прогноз Минэкономразвития. В министерстве считают, что это будет возможно в случае одновременной комбинации нескольких главных рисков: замедления мировой экономики и усиления санкций (в том числе вторичных), негативных демографических факторов, которые скажутся на рынке труда, и дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики.

В 2025 году рост ВВП в этом консервативном сценарии составит 1,7% (против 2,5% в базовом), в 2026-м — 1% (против 2,6%), в 2027-м — 2,6% (против 2,8%). Инфляция к концу 2025 года будет на уровне 3,7% по консервативному прогнозу (против 5,8% по базовому), в 2026-м — 4,4% (против 4%), в 2027-м — 5,4% (против 4%).

По словам Заботкина, ситуация, когда в следующем году темп роста экономики остается порядка 2%, а инфляция — 3,7%, «не является переохлаждением». «Это ситуация возвращения экономики к устойчивому сбалансированному росту. Это как раз сценарий очень мягкой посадки», — сказал он.

При каких условиях ЦБ сможет снизить ставку

Если такой сценарий реализуется, это позволит Банку России смягчать денежно-кредитную политику в 2026 году. «Но это ни в коей мере не будет тем сценарием, который рассматривается в качестве риска избыточного замедления», — подчеркнул он.

Заботкин назвал неверной идею о том, что Центральный банк всегда проводит жесткую денежно-кредитную политику. «В 2020 году мы проводили мягкую политику с [ключевой] ставкой 4,25% для того, чтобы быстрее позволить экономике восстановиться в условиях крайне сложного пандемийного кризиса», — напомнил он.

Это, однако, не означает, что в момент, когда экономика начнет замедляться, ЦБ «побежит в сторону [ключевой ставки] 4,25%», заметил зампред банка. «Этого с большой вероятностью не произойдет», — заверил он.

Заботкин указал, что последовательная денежно-кредитная политика направлена на поддержание экономики в гармонии с ее производственными возможностями, то есть «чтобы уровень спроса в экономике соответствовал текущим производственным возможностям». «Если спрос забежал вперед, мы стараемся нашими мерами, высокой ключевой ставкой заставить его взять паузу. Но это точно так же работает в обратную сторону. Если спрос рискует оказаться значительно ниже, чем потенциал, то по идее Центральный банк на это будет реагировать тем, что будет смягчать денежно-кредитную политику», — пояснил он.

Отклонение совокупного спроса от потенциального уровня предложения с учетом имеющихся в экономике ресурсов и характеризует переохлаждение экономики.

В настоящее время, как считает ЦБ и с чем согласны большинство экономистов, российская экономика находится в состоянии перегрева, когда совокупный спрос опережает производственные возможности. В начале сентября аналитики Банка России заявили о предпосылках для постепенного уменьшения перегрева в экономике и перехода к более умеренным, но устойчивым темпам роста. В качестве одного из ключевых индикаторов начала охлаждения экономики они указали замедление потребления домохозяйств и снижение темпов роста розничного кредитования. Данные за второй квартал этого года свидетельствуют о некотором замедлении потребительской активности россиян.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июле сообщала, что масштаб перегрева экономики в первом полугодии 2024 года был самым существенным за последние 16 лет. При этом по итогам сентябрьского решения по ключевой ставке (была поднята с 18 до 19%) в ЦБ заявили, что «отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным», то есть перегрев сохраняется более-менее на прежнем уровне.