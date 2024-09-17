В ЦБ вместо «переохлаждения» экономики допустили «мягкую посадку»
Негативный сценарий переохлаждения экономики в 2025 году маловероятен — скорее можно говорить о возможности «мягкой посадки» экономического роста. Такое мнение высказал во вторник, 17 сентября, зампред Банка России Алексей Заботкин на сессии форума Сapital Markets, организованного РБК.
Сценарий «переохлаждения» экономики в 2025 году заложило в консервативный прогноз Минэкономразвития. В министерстве считают, что это будет возможно в случае одновременной комбинации нескольких главных рисков: замедления мировой экономики и усиления санкций (в том числе вторичных), негативных демографических факторов, которые скажутся на рынке труда, и дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики.
В 2025 году рост ВВП в этом консервативном сценарии составит 1,7% (против 2,5% в базовом), в 2026-м — 1% (против 2,6%), в 2027-м — 2,6% (против 2,8%). Инфляция к концу 2025 года будет на уровне 3,7% по консервативному прогнозу (против 5,8% по базовому), в 2026-м — 4,4% (против 4%), в 2027-м — 5,4% (против 4%).
По словам Заботкина, ситуация, когда в следующем году темп роста экономики остается порядка 2%, а инфляция — 3,7%, «не является переохлаждением». «Это ситуация возвращения экономики к устойчивому сбалансированному росту. Это как раз сценарий очень мягкой посадки», — сказал он.
При каких условиях ЦБ сможет снизить ставку
Если такой сценарий реализуется, это позволит Банку России смягчать денежно-кредитную политику в 2026 году. «Но это ни в коей мере не будет тем сценарием, который рассматривается в качестве риска избыточного замедления», — подчеркнул он.
Заботкин назвал неверной идею о том, что Центральный банк всегда проводит жесткую денежно-кредитную политику. «В 2020 году мы проводили мягкую политику с [ключевой] ставкой 4,25% для того, чтобы быстрее позволить экономике восстановиться в условиях крайне сложного пандемийного кризиса», — напомнил он.
Это, однако, не означает, что в момент, когда экономика начнет замедляться, ЦБ «побежит в сторону [ключевой ставки] 4,25%», заметил зампред банка. «Этого с большой вероятностью не произойдет», — заверил он.
Заботкин указал, что последовательная денежно-кредитная политика направлена на поддержание экономики в гармонии с ее производственными возможностями, то есть «чтобы уровень спроса в экономике соответствовал текущим производственным возможностям». «Если спрос забежал вперед, мы стараемся нашими мерами, высокой ключевой ставкой заставить его взять паузу. Но это точно так же работает в обратную сторону. Если спрос рискует оказаться значительно ниже, чем потенциал, то по идее Центральный банк на это будет реагировать тем, что будет смягчать денежно-кредитную политику», — пояснил он.
Отклонение совокупного спроса от потенциального уровня предложения с учетом имеющихся в экономике ресурсов и характеризует переохлаждение экономики.
В настоящее время, как считает ЦБ и с чем согласны большинство экономистов, российская экономика находится в состоянии перегрева, когда совокупный спрос опережает производственные возможности. В начале сентября аналитики Банка России заявили о предпосылках для постепенного уменьшения перегрева в экономике и перехода к более умеренным, но устойчивым темпам роста. В качестве одного из ключевых индикаторов начала охлаждения экономики они указали замедление потребления домохозяйств и снижение темпов роста розничного кредитования. Данные за второй квартал этого года свидетельствуют о некотором замедлении потребительской активности россиян.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июле сообщала, что масштаб перегрева экономики в первом полугодии 2024 года был самым существенным за последние 16 лет. При этом по итогам сентябрьского решения по ключевой ставке (была поднята с 18 до 19%) в ЦБ заявили, что «отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным», то есть перегрев сохраняется более-менее на прежнем уровне.
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Дмитрий Медведев предложил создать открытую базу «наших врагов»
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов