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Выборы президента США ,  
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Маск согласился с оценкой плана Харрис как пути к голоду и концу Америки

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Выборы президента США
План Харрис подразумевает запрет на «взвинчивание цен», снижение налогов и строительство жилья, доступного для среднего класса. Маск согласился, что он приведет к «коммунизму и массовому голоду». Бизнесмен поддерживает Трампа
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Миллиардер Илон Маск (богатейший человек мира по версии Forbes с состоянием $244,8 млрд) согласился с мнением пользователя соцсети X, который предположил, что экономический план кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис по регулированию цен на продукты приведет к «коммунизму, массовому голоду и концу Америки».

«Точный вывод», — прокомментировал Маск.

Харрис пообещала в случае избрания запретить «взвинчивание цен» на продукты питания и снизить стоимость рецептурных медицинских препаратов. Помимо борьбы с инфляцией, ее план подразумевает снижение налогов и строительство жилья, доступного для среднего класса. Харрис заявила, что ее администрация предоставит $25 тыс. тем, кто впервые покупает жилье для того, чтобы помочь с первоначальным взносом на новый дом.

Маск после разговора с Трампом предложил интервью с Камалой Харрис
Политика
Илон Маск

Многие из этих предложений находят отклик у избирателей, но некоторых экспертов смущает идея «контроля цен», отмечает USA Today. Они отмечают, что любые изменения в налоговом кодексе потребуют одобрения конгресса, это будет зависеть от того, какая партия  контролирует палату представителей и сенат. Конгрессмены оценили экономические инициативы Харрис в $1,7 трлн.

Штаб кандидата от республиканцев Дональда Трампа раскритиковал этот план, назвав Харрис «товарищем Камалой» и «полноценной коммунисткой», а также сравнив ее предложения с экономическими моделями Кубы и Венесуэлы. Трамп также обещал налоговые послабления для американцев и заявлял, что в первый же день возвращения в Белый дом планирует подписать указ, обязывающий членов правительства «использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты и полномочия для борьбы с инфляцией и быстрого снижения потребительских цен»..

Илон Маск говорил, что в прошлом поддерживал демократов, которых называл «партией доброты», но впоследствии изменил мнение и стал считать политическую силу «партией раскола и ненависти». Он не раз критиковал политику действующего президента-демократа Джо Байдена, нелестно высказывался о Харрис и заявлял, что администрация экс-президента Трампа «эффективно добивалась целей».

После покушения на политика на митинге в Пенсильвании в июле бизнесмен поддержал кандидатуру республиканца на пост главы государства. Свою поддержку Маск активно демонстрирует в X, который приобрел в октябре 2022 года. 12 августа он взял у Трампа интервью, которое транслировалось в соцсети.

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

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Елена Чернышова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Камала Харрис Илон Маск Экономика Дональд Трамп
Харрис Камала фото

Харрис Камала

вице-президент США
20 октября 1964 года
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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