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Политика ,  
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Маск назвал Харрис «сторонницей вымирания»

Маск: философия Харрис предполагает вымирание человечества

Предприниматель Илон Маск отреагировал на заявление вице-президента США Камалы Харрис о влиянии климатических условий на возможность заводить семью для молодых людей. Он назвал Харрис в соцсети X «сторонницей вымирания».

«Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост всего человечества!» — написал Маск.

На видео с заявлением Харрис 2023 года обратил внимание сначала бывший президент США Дональд Трамп, затем сенатор из Огайо Джей Ди Вэнс, которого Трамп назначил своим напарником на выборах. Вэнс в случае победы Трампа станет вице-президентом.

В своем выступлении во время мероприятия в штате Пенсильвания в сентябре 2023 года Харрис подняла вопрос изменения климата и отметила, что эта глобальная проблема заставляет молодежь сомневаться в самой возможности создать семью и вырастить ребенка.

Дональд Трамп написал в соцсети X, что Харрис «предлагает молодым людям не иметь детей из-за изменения климата». Вэнс выразил аналогичное мнение.

Илон Маск публично поддержал Трампа.

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Политика
Камала Харрис

21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки и рекомендовал на свое место Харрис. Он объяснил это решение желанием сохранить демократию и дать дорогу молодому поколению. The New York Times писала, что в этот день демократы собрали максимальный суточный размер онлайн-пожертвований с 2020 года — более $50 млн. За неделю Харрис собрала на проведение предвыборной кампании $200 млн.

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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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