В правительстве подготовили предложения по зарплатам для повышения НДФЛ

В правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15% для людей с годовыми зарплатами на уровне 7–10 млн руб., сообщили источники РБК. Но пока расчеты показывают неэффективность этой меры из-за выпадающих доходов бедных регионов

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Правительство обсуждает возможность повышения ставки НДФЛ до 15% для граждан с высокими зарплатами — от 7 млн до 10 млн руб. в год, сообщил РБК федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к правительству. «Такая возможность серьезно обсуждается», — сказал источник РБК. Сейчас ставка НДФЛ для всех одинаковая — 13%.

«Велика вероятность, что после президентских выборов правительство примет решение о повышении подоходного налога до 15%. Обсуждается вилка от 7 млн до 10 млн руб.», — уточнил он.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что в администрации президента и министерствах просчитывают увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. На совещаниях у президента обсуждалась ставка НДФЛ 15% с введением вычета для бедного населения, сообщал изданию федеральный чиновник.

В социальном блоке считают целесообразным ввести повышенную ставку НДФЛ для граждан, зарабатывающих от 7 млн до 10 млн руб. в год, и освободить от уплаты налога бедных граждан, сообщил федеральный чиновник. Повышение ставки подоходного налога просчитывалось для зарплат свыше 5 млн руб. в год, отметил он, но расчеты показали, что «эта мера в настоящий момент не имеет смысла».

В ноябре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правительство прорабатывает вопрос введения прогрессивной шкалы на НДФЛ. По ее словам, важным шагом для преодоления бедности станет освобождение граждан «в нижней шкале», то есть чьи доходы ниже прожиточного минимума, от уплаты НДФЛ. Но уже в январе 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в повестке правительства не стоит вопрос перехода к прогрессивной ставке НДФЛ.



В интервью телеканалам в конце ноября прошлого года премьер-министр допустил, что «часть населения, наверное, способна платить несколько больший налог», чтобы освободить от нагрузки бедных людей. «У нас есть люди с очень низкими доходами, о которых мы говорили, ну, наверное, гипотетически можно рассматривать и вариант введения каких-то льгот, когда люди с очень низкими доходами вообще налоги не платят», — сказал Медведев. При этом он отметил, что есть и люди, которые «способны платить несколько больший налог».

Минфин не обсуждает возможность повышения ставки НДФЛ, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. «В Минфине вопрос повышения НДФЛ не рассматривается, и Минфин такое не предлагает», — цитирует ТАСС слова Сазанова. Он отметил, что не может утверждать, что вопрос не обсуждается за пределами ведомства. В аппарате Голодец на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Удар по бюджету

Основной аргумент против освобождения части граждан от подоходного налога — высокие выпадающие доходы регионов, сообщил РБК федеральный чиновник. В 2016 году (данных за полный 2017 год пока нет) консолидированный бюджет получил от НДФЛ свыше 3 трлн руб., следует из данных федерального казначейства. Это 10,7% от всех налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. За январь—октябрь прошлого года доля НДФЛ в поступлениях составила 10,2%.

Вычет по НДФЛ увеличит зависимость бедных регионов от трансфертов из федерального бюджета, полагает директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров.



«По регионам будет очень большая диспропорция. Москва, например, очень неплохо заработает на таком решении, а в Дагестане и Республике Алтай, наоборот, будут выпадающие доходы, потому что в этих регионах много людей, которые [зарплату на уровне] МРОТ получают. Поэтому мы, конечно, еще сильнее подсадим бедные регионы на трансферты из федерального бюджета, а Москва получит дополнительные деньги», — сказал РБК Назаров.

По его мнению, освобождение граждан с доходами ниже прожиточного минимума от НДФЛ не сможет решить проблему бедности. «Бедность от этого не изменится вообще никак. Если отец получает зарплату на уровне МРОТ, у него неработающая жена и один или двое детей, то при освобождении его МРОТ от подоходного налога в этой семье почти ничего не изменится, она из бедности никаким образом не выйдет, семья получит дополнительно меньше 1 тыс. руб., что абсолютно недостаточно», — подчеркнул Назаров.

После уравнения МРОТ с прожиточным минимумом (это, как говорил ранее президент Владимир Путин, произойдет 1 мая) людей с зарплатами ниже минимальных остаться не должно — это приведет к тому, что освобождать от уплаты НДФЛ бедных граждан надо будет не по заработной плате, а по совокупному доходу, отметила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Поэтому, по ее мнению, бедных граждан освободят от НДФЛ путем единоразового налогового вычета по итогам года.

Но такой вычет не станет действенным инструментом в борьбе с бедностью, подчеркивает эксперт. «Бедность — это категория не доходов, а потребления, и, если вы один раз в году сделаете какую-то выплату, а в течение всего года семья не сможет покрывать свои потребности даже по прожиточному минимуму, значит, эффекта на бедность это не будет иметь», — указала Малева.