Путин заявил о готовности предоставить льготы инвесторам из Китая
Москва готова предоставлять льготы и доступ к технологической базе китайским инвесторам, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия Российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества.
«Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории. Мы готовы предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам главы государства, Россия и Китай уже реализуют крупные проекты в области промышленной кооперации. В частности, он отметил активный выход на российский рынок китайских автопроизводителей, а также продвижение программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и тяжелого гражданского вертолета. Путин подчеркнул настрой двух стран «последовательно углублять двустороннюю кооперацию в области высоких технологий и инноваций» и объединять «научные и исследовательские потенциалы».
16-17 мая Путин находится с первым зарубежным визитом в Китае после инаугурации. Накануне состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также в расширенном составе с участием российской делегации. Лидеры двух стран по итогам встречи приняли совместное заявление. В нем говорится об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и подчеркивается отсутствие их блокового и конфронтационного характера.
По итогам шести месяцев 2022 года финансирование и инвестиции Китая в Россию в рамках китайского проекта по развитию и сотрудничеству «Один пояс, один путь» сократились до нуля, писала Financial Times. Позднее South China Morning Post сообщала о завершении ряда инфраструктурных проектов Москвы и Пекина на Дальнем Востоке. Вместе с тем, отмечала газета, «никаких масштабных капиталовложений со стороны Китая не предвидится». В числе причин назывались эффекты санкций Запада.
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в марте 2023 года называл выход китайских автопроизводителей на российский рынок «агрессивной экспансией». Их скидки превышают размер утилизационного сбора в традиционном рыночном сегменте Lada, таким образом китайские бренды остаются без стимула локализовать производство в России, уточнили в компании.
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