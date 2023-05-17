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Путин объяснил сокращение добычи газа

Путин: добыча газа снижена для поддержания определенной ценовой ситуации на мировых рынках
Нефтегазовые доходы отстают от плана, сообщил Силуанов. Путин ответил, что хотя цена на газ «немножко припала» и добыча сокращается, но ситуация «абсолютно стабильная»
«Газпром» GAZP ₽175,35 -0,96% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия установила определенную цену на газ и сократила добычу, но эти действия связаны с необходимостью поддерживать определенную ценовую конъюнктуру на мировых рынках, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

На совещании министр финансов Антон Силуанов отметил, что доходы, не связанные с нефтегазовым сектором, растут в соответствии с планом и что ведомство ожидает «даже небольшой плюс» по итогам года. Но проблемы с нефтегазовыми доходами сохраняются. «Пока мы видим, что они с учетом конъюнктуры, с учетом вот этих всех дисконтов отстают от плана», — сказал Силуанов.

Президент ответил, что в целом ситуация с нефтегазовым сектором стабильная. Россия установила определенную цену на газ, и она «немножко припала». Также страна сокращает добычу, но «тем не менее она у нас находится на должном уровне», успокоил Путин.

«Цены колеблются на мировых рынках. Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, — они связаны как раз с необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках», — пояснил президент.

Он заявил, что Россия поддерживает контакты с партнерами по ОПЕК+. «В целом ситуация здесь абсолютно стабильная», — заключил Путин.

Согласно данным Росстата, добыча природного газа в России в первом квартале 2023 года составила 149 млрд куб. м — на 14,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. В марте было добыто 49,8 млрд куб. м, на 15,3% меньше, чем в том же месяце годом ранее, но на 6,4% больше, чем в минувшем феврале.

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По итогам 2022 года, по данным Минэнерго, Россия сократила добычу газа на 18–20%, до 671 млрд куб. м, сообщал вице-премьер Александр Новак. В этом году страну также ожидает снижение, прогнозирует Международное энергетическое агентство: падение объемов добычи в 2023 году составит около 7,7%, до 620 млрд куб. м.

Падение происходит на фоне значительного сокращения поставок «Газпрома» в ЕС после начала спецоперации на Украине. Поставки проходят только по «Турецкому потоку» и на минимальном уровне через Украину. Нарастить экспорт в ЕС возможности нет, поскольку система газопроводов «Северный поток» была взорвана, а трубопровод Ямал — Европа находится под контрсанкциями.

Параллельно наращивается экспорт в Китай. В январе он достиг 2,7 млрд куб. м, что позволило России впервые выйти на первое место среди экспортеров газа в эту страну.

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