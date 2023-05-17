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В Турции сообщили, что зерновая сделка будет продлена

Bloomberg: зерновая сделка будет продлена, Россия согласилась продлить соглашение
Соглашение о вывозе зерна из украинских портов будет продлено, сообщили Bloomberg турецкие чиновники. Оно было заключено в июле 2022 года, последний раз Россия согласилась его продлить в марте 2023 года на 60 дней
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Зерновая сделка будет продлена, Россия «пока согласна остаться в соглашении». Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников.

Соглашение будет позволять экспортировать Украине урожай из ключевых портов через Черное море.

Ранее 17 мая, отвечая на вопрос о судьбе зерновой сделки, Кремль сообщил, что пока не уместны «какие-либо гипотетические рассуждения». Представитель президента России Дмитрий Песков заявил: нужно «просто дождаться», когда будет объявлено какое-либо решение.

Последний раз о переговорах по зерновой сделке сообщалось на прошлой неделе. Тогда в Минобороны Турции, подводя итоги двухдневных консультаций на уровне заместителей министров, сообщили о «полезных встречах» чиновников.

Ранее Reuters сообщил, что из украинского порта Черноморск вышло последнее судно с зерном в рамках действующих сроков соглашения по вывозу зерна. Официально срок его действия заканчивается 18 мая 2023 года, последний раз оно было продлено на 60 дней в марте.

Судно DSM Capella, груженное 30 тыс. т кукурузы, направилось в Турцию.

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Российский МИД неоднократно указывал, что часть соглашения, которая касается облегчения экспорта российской сельхозпродукции, не соблюдается — зерновая сделка обслуживает исключительно коммерческий экспорт Украины в интересах западных стран.

В ведомстве назвали пять «системных проблем», которые необходимо решить для продления сроков действия соглашения:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
  • отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
  • восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Зерновая сделка Турция Украина
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