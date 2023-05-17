Последнее судно с зерном отплыло с Украины в рамках зерновой сделки
Последнее судно с грузом зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы покинуло украинский порт, сообщает Reuters. Официально соглашение после очередного продления действует до 18 мая, переговоры о его дальнейшей судьбе проходят в Стамбуле.
Судно DSM Capella вышло из порта Черноморск с грузом 30 тыс. т кукурузы и направилось в Турцию.
Зерновая сделка, заключенная в июле 2022 года, включала две части: Черноморскую зерновую инициативу — договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок.
Эта часть сделки была закреплена в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между Россией и ООН. Представители ООН и Турции обязались контролировать, что на судах с сельхозпродукцией не будут перевозиться боеприпасы или вооружение. Соглашение подразумевало, что сделка автоматически продлевается при отсутствии возражений какой-либо из сторон.
Соглашение было заключено на 120 дней, один раз продлено на такой же срок. В последний раз, в марте 2023 года, Россия согласилась продлить его только на 60 дней.
Москва неоднократно заявляла, что выполняется только часть сделки, касающаяся вывоза украинского зерна, и настаивала на пакетном характере соглашения: должна быть выполнена и та часть, которая касается российского экспорта.
Источники агентств неоднократно сообщали противоречивые данные о ходе переговоров по продлению соглашения по зерну.
17 мая Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников сообщил, что зерновая сделка будет продлена, по их словам, Россия «пока согласна остаться в соглашении».