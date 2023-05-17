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Кремль призвал не «рассуждать гипотетически» о судьбе зерновой сделки

Песков: нужно дождаться оглашения решения по зерновой сделке, а не рассуждать
Дмитрий Песков призвал дождаться официального объявления о результатах переговоров по продлению зерновой сделки. Москва неоднократно твердо обещала, что без учета ее интересов сделка продлена не будет
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Нужно дождаться итогового решения по зерновой сделке, а не рассуждать о возможных ее исходах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Срок действия соглашения после очередного продления истекает 18 мая 2023 года.

«Не думаю, что здесь уместны какие-либо гипотетические рассуждения, вы знаете, что пока решение не озвучивалось, здесь просто нужно дождаться, когда оно будет объявлено», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее, 11 мая, замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка прекратит свое существование, если к 18 мая не удастся достичь консенсуса между участниками переговоров с учетом российских требований.

«Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России», — подчеркнул он тогда.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 мая подтвердила, что Москва не станет отходить от своих позиций относительно соблюдения всех условий зерновой сделки.

Источник ТАСС сообщал, что срок действия зерновой сделки будет продлен на 60 дней, а решение об этом может первым огласить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации «по традиции» может объявить президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой [Владимиром Путиным]», — сказал собеседник агентства.

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В то же время источник агентства «РИА Новости» 16 мая рассказывал, что «радующих перспектив» по продлению зерновой сделки на данный момент нет.

Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. После этого ее продлили на 120 дней. Однако в середине марта Россия согласилась в очередной раз продлить ее только на 60 дней.
МИД России публично назвал пять «системных проблем», без решения которых продление сделки будет невозможно:

  • переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники в Россию;
  • разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством;
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
  • восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса».
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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Дмитрий Песков Зерновая сделка
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