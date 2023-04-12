Reuters: экспорт российских нефтепродуктов по морю в марте вырос на 17,3% месяц к месяцу

Reuters сообщил о росте экспорта российских нефтепродуктов по морю на 17%

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Экспорт российских нефтепродуктов по морю в марте вырос на 17,3% месяц к месяцу, свидетельствуют подсчеты Reuters.

По данным агентства, объем поставок составил до 12,3 млн т (90 млн барр.). Для сравнения в феврале Россия экспортировала морским путем 9,5 млн т (69,6 млн барр.).

Reuters не уточняет, в какие страны Москва поставляла нефтепродукты больше всего.

С 5 февраля действует эмбарго ЕС на поставки российских нефтепродуктов морским путем (запрет на импорт российской нефти вступил в силу еще 5 декабря 2022 года). Кроме того, ЕС и страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) установили потолок цен на российскую нефть, поставляемую в третьи страны, на уровне $60 за баррель.

В начале февраля Bloomberg писал о рекорде суточного объема поставок нефти по морю — 3,45 млн барр. Главными покупателями агентство назвало Китай, Индию и Турцию. При этом доходы российского бюджета от такого экспорта сокращались из-за дисконта на нефть Urals на зарубежных рынках, отмечалось в материале.