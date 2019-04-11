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После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Вице-премьер Белоруссии заявил о необходимости закрыть на ремонт нефтепровод из России. Ремонт затевают после слов Лукашенко об обнаглевшей Москве и необходимости что-то противопоставить ограничениям на экспорт овощей
Фото: Виктор Драчев /Т АСС

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

По словам вице-премьера, этот трубопровод «функционирует, но нуждается в дополнительном регламентном обслуживании», так как эксплуатируется уже давно. «Были определенные выводы наших инженеров и технических сотрудников, что этот нефтепровод необходимо было закрыть на регламентные ремонтные работы еще полтора года назад», — сказал Петришенко.

Вице-премьер также отметил, что в то время было принято решение проводить ремонт, не перекрывая трубопровод, однако сейчас, «в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики» сделать это невозможно.

Видео: YouTube/CTVBY

«Есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без [ремонта] определенных участков», — сказал он, пояснив, что сейчас потребуется либо ограничить, либо перекрыть поставку нефтепродуктов по нему.

Политика
Кремль не согласился с заявлением Лукашенко о «выкручивании рук»

Ранее стало известно, что президент Александр Лукашенко призвал правительство решительнее действовать в ситуации с трубопроводом, необходимость ремонтировать который возникла еще полтора года назад. По словам президента, Москва, которая регулярно ограничивает экспорт продуктов из Белоруссии, попросту обнаглела.

«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — сказал Лукашенко.

Высказывания президента уже оценили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что его тональность не соответствует отношениям союзных государств, а также напомнил, что Россия много помогает Белоруссии прямо и косвенно.

В начале апреля также стало известно, что Минск с мая решил повысить тариф на транзит российской нефти по «Дружбе» на 23%. Как рассказали в «Транснефти», решение вне графика повысить тариф в Минске объяснили экологической ситуацией.​ В российской компании предложение повысить тарифы назвали довольно спорным и сообщили, что оно будет поводом для переговоров с белорусской стороной.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Белоруссия, российский газ, Ремонт, трубопровод
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