После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Вице-премьер Белоруссии заявил о необходимости закрыть на ремонт нефтепровод из России. Ремонт затевают после слов Лукашенко об обнаглевшей Москве и необходимости что-то противопоставить ограничениям на экспорт овощей

Фото: Виктор Драчев /Т АСС

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

По словам вице-премьера, этот трубопровод «функционирует, но нуждается в дополнительном регламентном обслуживании», так как эксплуатируется уже давно. «Были определенные выводы наших инженеров и технических сотрудников, что этот нефтепровод необходимо было закрыть на регламентные ремонтные работы еще полтора года назад», — сказал Петришенко.

Вице-премьер также отметил, что в то время было принято решение проводить ремонт, не перекрывая трубопровод, однако сейчас, «в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики» сделать это невозможно.

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«Есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без [ремонта] определенных участков», — сказал он, пояснив, что сейчас потребуется либо ограничить, либо перекрыть поставку нефтепродуктов по нему.