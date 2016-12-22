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Минск увеличил оценку возможных потерь из-за налогового маневра в России
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Минск увеличил оценку возможных потерь из-за налогового маневра в России
Экономика, 07 дек, 23:28
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Минск увеличил оценку возможных потерь из-за налогового маневра в России
Власти Белоруссии считают, что страна может потерять от российского налогового маневра до $11 млрд за четыре года. Ранее Минфин страны заявлял, что потери могут составить порядка $10 млрд за шесть лет
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявила о том, что страна может потерять до $11 млрд в предстоящие четыре года из-за российского налогового маневра. Она объяснила, что ситуацию с формированием цены на нефть усложнилась по этой причине не только для Белоруссии, но также для Киргизии и Армении.

«У нас уже подсчитано, что только за три последних года Беларусь недополучила $3 млрд 600 млн. Очень серьезная сумма», — цитирует Эйсмонт агентство БЕЛТА.

Другую сумму ранее называл заместитель министра финансов Белоруссии Андрей Белковец. Он говорил, что в результате налогового маневра России его страна в течение шести лет потеряет до $10 млрд. Убытки он объяснял, как выпадающими таможенными пошлинами на экспорт нефти и нефтепродуктов, так и «ухудшением экономики» двух нефтеперерабатывающих заводов.

БЕЛТА напомнила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после саммита ЕАЭС заявил, что в начале следующей недели вице-премьеры двух стран Андрей Козак и Игорь Ляшенко будут работать над вопросом о влиянии налогового маневра России на Белоруссию. Эту тему также обсудят на заседании союзного Совмина под председательством Дмитрия Медведева.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли заключается в обнулении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. С начала июля правительство договорилось о заморозке цен на топливо с ключевыми нефтяными компаниями, а в начале ноября условилось о продолжении заморозки до конца года под угрозой введения пошлин.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Белоруссия , налоговый маневр
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