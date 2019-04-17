Медведев заявил о передаче Минску предложений по интеграции с Россией

Белоруссия получила предложения России по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Сейчас Минск обдумывает, какие предложения будут для него приемлемыми, рассказал Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Белоруссии переданы разработанные Москвой предложения по дальнейшей интеграции, Минск остается ведущим партнером России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета правительства перед Госдумой. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Выступая в Госдуме, Медведев напомнил, что в этом году исполняется 20 лет договору России и Белоруссии о Союзном государстве. «Этот договор является фундаментом нашего интеграционного проекта с Белоруссией», — отметил он.

«В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Белоруссии, разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, но они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым», — рассказал премьер-министр, добавив, что ведомства в обеих странах продолжают контактировать по этому вопросу.

Он также отметил, что рынок Белоруссии важен для России, а доступ к российскому рынку остается не менее важным для Минска.

«Никакие решения не пересмотрены и не отменены. Мы должны и дальше развивать наше сотрудничество», — заявил глава кабмина, отметив, что Москва и Минск будут работать вместе «по всем направлениям, начиная от сотрудничества в промышленной сфере и заканчивая работой на рынках третьих стран».