Кандидата на пост главы проектного офиса правительства нашли в МЭР

Проектный офис правительства, руководитель которого с 1 мая перейдет на другую работу, может возглавить замминистра экономического развития. Среди других кандидатур — замглавы Минфина и сотрудник администрации президента

Олег Фомичев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Заместитель министра экономического развития — статс-секретарь Олег Фомичев может возглавить департамент проектной деятельности правительства. О возможном назначении Фомичева слышали два федеральных чиновника и собеседник, знакомый с ходом обсуждений, источник РБК в аппарате правительства подтвердил эту информацию.

Кандидатура Фомичева на пост главы федерального проектного офиса обсуждается, сообщил источник в аппарате правительства. «Олег Фомичев — в шорт-листе кандидатур. Кроме него в нем [в списке] замминистра финансов Владимир Колычев и Леонид Осипов (заместитель руководителя экспертного управления администрации президента. — РБК)», — сказал чиновник РБК.

О том, что Фомичев — один из кандидатов, «знали давно», отмечает другой собеседник РБК. РБК направил запросы в Минфин, Минэкономразвития и проектный офис правительства. Олег Фомичев не ответил на вопросы РБК, направленные по электронной почте, и не стал говорить по телефону, указав на занятость.

Структурированные майские указы

Департамент проектной деятельности правительства был создан в 2016 году. В его задачи, как сказано на сайте правительства, входят ведение портфеля приоритетных проектов, согласование предложений и координация работы по таким программам. Всего сейчас действует почти 30 приоритетных проектов по 11 направлениям, среди которых — образование, здравоохранение, производительность труда, международное сотрудничество, реформа контроля и надзора за бизнесом. Срок действия большинства проектов установлен до 2025 года.

В совещаниях правительства по приоритетным проектам традиционно участвуют премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьеры и министры как из финансового-экономического, так и из социального блока. Приоритетные проекты, по сути, были «исполнением президентских указов 2012 года, но структурированные по отдельным программам», говорил Медведев. По его словам, после создания офиса в некоторых министерствах и регионах был внедрен проектный подход. В целом KPI по приоритетным проектам в прошлом году выполнили, хотя, например, по программам «Оздоровление Волги» и «Технологии и комфорт — матерям и детям» нужные результаты не достигнуты, подчеркивал Медведев.

Череда переходов

Федеральный проектный офис возглавляет Андрей Слепнев. Однако в середине апреля стало известно, что он станет руководителем Российского экспортного центра (РЭЦ). Ранее его возглавлял сын бывшего премьер-министра России Михаила Фрадкова Петр Фрадков, но он перешел на работу в Промсвязьбанк, который после санации ЦБ решено было сделать банком для работы с предприятиями ОПК. Слепнев приступит к обязанностям главы РЭЦа с 1 мая, говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

Олег Фомичев, который может прийти на место Слепнева, работал в Минэкономразвития (ранее — Минэкономики) задолго до того, как министром стал Орешкин. Фомичев пришел в ведомство в 1999 году и работал до 2004 года, а затем на четыре года ушел в РАНХиГС, Центр стратегических разработок и Российский союз промышленников и предпринимателей. В 2008 году он вернулся в ведомство на должность директора департамента стратегического управления и бюджетирования, а в 2012-м стал статс-секретарем — заместителем министра экономического развития. Министром тогда был Андрей Белоусов, ныне занимающий должность помощника президента. Фомичев остался работать в ведомстве и при Алексее Улюкаеве, который сейчас находится в заключении по делу о вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, и при Максиме Орешкине.​ Сейчас Фомичев курирует департаменты стратегического развития и инноваций, социального развития, инвестиционной политики, малого и среднего бизнеса, а также правовой департамент.

О том, что Фомичев планирует уйти из Минэкономразвития, в октябре писала «Газета.ру». По данным издания, он должен был начать работать в бизнес-школе «Сколково». Сам Фомичев тогда опровергал эту информацию.

Сейчас у Орешкина девять заместителей, два из которых — руководители Росреестра и Росимущества. У его предшественника, Алексея Улюкаева, было 13 заместителей. Часть из них ушла после прихода Орешкина. Например, Александр Цыбульский стал врио губернатора Ненецкого автономного округа, Николай Подгузов возглавил «Почту России», Станислав Воскресенский стал врио главы Ивановской области, а Алексей Ведев с прошлого года руководит лабораторией финансовых исследований Института Гайдара. За полтора года, в течение которых Орешкин руководит Минэкономразвития, у него появилось три новых заместителя: Азер Талыбов (отвечает за проектное управление, госпрограммы, бюджетное планирование), Михаил Расстригин (естественные монополии, тарифная политика) и Илья Торосов (финансово-банковская деятельность и инвестиции; один из победителей конкурса «Лидеры России», куратором которого был сам Орешкин).

Замглавы Минфина Владимир Колычев в ведомстве курирует департаменты долгосрочного стратегического планирования и доходов (он пришел на смену Орешкину, который до Минэкономразвития работал в Минфине). Экспертное управление администрации президента, в котором работает Леонид Осипов, занимается подготовкой аналитических докладов и экспертных заключений для главы государства.