Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 73,75 (-0,22) Инвестиции, 14:49
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 89,67 (+0,13) Инвестиции, 14:49
У задержанного в метро Москвы мужчины нашли гранаты для страйкбола Общество, 23:27 Варданян инвестировал в американский сервис для знакомств Бизнес, 23:15 МЧС предупредило жителей Москвы о снеге и гололедице Общество, 22:55 Боевики обстреляли новый пункт пропуска в Идлибской зоне деэскалации Политика, 22:43 Минфин прокомментировал рост госдолга России в 2020 году Финансы, 22:15 Акинфеева включили в топ-50 лучших вратарей мира за 30 лет Спорт, 21:54 Постпред допустил асимметричный ответ на действия ЕС против России Политика, 21:32 Гондурас зарегистрировал вакцину «Спутник V» Политика, 21:29 Человек спрыгнул с эстакады Щелковского шоссе на МКАД Общество, 21:09 Станцию «Славянский бульвар» метро Москвы временно закрыли Общество, 20:33 От Аньелли до Феррари: самые возрастные топ-менеджеры в истории автопрома Авто, 20:23 Акции «Норникеля» упали на 7% после новости о подтоплении на рудниках Инвестиции, 20:14 Мордашов обогнал Потанина и возглавил рейтинг российских миллиардеров Бизнес, 20:13 Аналитики назвали средний срок продажи вторичного жилья в Москве Недвижимость, 20:02
Финансы ,  
0 

Минфин прокомментировал рост госдолга России в 2020 году

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Объем государственного долга России в 2020 году увеличился на 5,4 трлн руб., однако его показатели не превысили безопасный уровень. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минфина.

«Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется», — отметили в ведомстве.

В Минфине уточнили, что показателем безопасного уровня госдолга является как его общий объем, так и разумная стоимость обслуживания и сбалансированная структура без пиков платежей.

Госдолг России вырос на 39,9% в 2020 году
Экономика
Фото:ach.gov.ru

Согласно закону о федеральном бюджете на 2021 год, предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП должен составить 20,4%. В этом случае Россия останется в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга. «Поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными», — заключили в Минфине.

Ранее Счетная палата сообщила, что госдолг России за 2020 год увеличился на 39,9%, до 18,99 трлн руб., и составил 17,8% от ВВП. Внутренний долг вырос на 4,6 трлн, до 14,791 трлн руб.

В 2020 году правительство было вынуждено пойти на увеличение госзаимствований для поддержки экономики во время пандемии коронавирусной инфекции и покрытия дефицита федерального бюджета.

Читайте на РБК Pro
Славные мерзавцы и бунтари: Сидни Финкельштейн — о типах «супербоссов» Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Почему в России «пылится» гигантский архив данных о потребителях Сможет ли новый глава Intel решить проблемы компании — The Economist
Минфин России Счетная палата Россия госдолг
Материалы по теме
Госдолг России вырос на 39,9% в 2020 году
Экономика
Минфин оценил риск санкций против российского госдолга
Экономика
Минфин досрочно выполнил годовой план по наращиванию госдолга
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter