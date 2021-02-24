Минфин прокомментировал рост госдолга России в 2020 году

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Объем государственного долга России в 2020 году увеличился на 5,4 трлн руб., однако его показатели не превысили безопасный уровень. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минфина.

«Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется», — отметили в ведомстве.

В Минфине уточнили, что показателем безопасного уровня госдолга является как его общий объем, так и разумная стоимость обслуживания и сбалансированная структура без пиков платежей.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2021 год, предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП должен составить 20,4%. В этом случае Россия останется в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга. «Поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными», — заключили в Минфине.