Минпромторг объяснил запрет на вывоз масок из России

Фото: Wang Quanchao / Li Ziheng / Xinhua / Global Look Press

Временный запрет на вывоз медицинских масок и других медицинских изделий направлен на борьбу со спекулянтами, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Сложилась нездоровая ситуация, связанная тем, что в аптеках скупаются спекулянтами медицинские изделия, в том числе маски, которые затем вывозятся за рубеж», — пояснил он.

Мантуров добавил, что ограничений для аптечного сегмента по продаже внутри страны нет.

Ранее 4 марта стало известно, что Россия до 1 июня ввела запрет на вывоз ряда медицинских изделий, включая защитные маски и бинты. Кроме масок речь идет об одноразовых костюмах химической защиты, респираторах, бахилах, дезинфицирующих средствах, хирургических халатах и перчатках.