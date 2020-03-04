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Минпромторг объяснил запрет на вывоз масок из России

Фото: Wang Quanchao / Li Ziheng / Xinhua / Global Look Press

Временный запрет на вывоз медицинских масок и других медицинских изделий направлен на борьбу со спекулянтами, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Сложилась нездоровая ситуация, связанная тем, что в аптеках скупаются спекулянтами медицинские изделия, в том числе маски, которые затем вывозятся за рубеж», — пояснил он.

Мантуров добавил, что ограничений для аптечного сегмента по продаже внутри страны нет.

Россия ввела запрет на вывоз медицинских масок и бинтов
Общество

Ранее 4 марта стало известно, что Россия до 1 июня ввела запрет на вывоз ряда медицинских изделий, включая защитные маски и бинты. Кроме масок речь идет об одноразовых костюмах химической защиты, респираторах, бахилах, дезинфицирующих средствах, хирургических халатах и перчатках.

При этом ограничения не распространяются на вывоз с целью оказания международной гуманитарной помощи, а также для личного пользования.

В середине февраля ФАС заявила, что в аптеках Москвы и Карачаево-Черкесии выявили дефицит медицинских масок. В аптечных сетях РБК подтвердили, что информация службы отражает реальную картину на рынке, а дефицит масок связан с их отсутствием у поставщиков.

Теги: Минпромторг, Денис Мантуров, маски
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