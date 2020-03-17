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Правительство ускорило расходование средств федерального бюджета

По данным Федерального казначейства, за январь—февраль 2020 года расходы составили почти 16% от годового плана, или 3,1 трлн руб. По итогам 2019-го уровень неисполнения бюджета превысил 1,1 трлн руб.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Расходы федерального бюджета за первые два месяца 2020 года составили 3,1 трлн руб., или почти 16% от годового плана, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Федерального казначейства. В прошлом году за январь—февраль бюджет потратил 2,5 трлн руб. (14% от плана).

По подсчетам руководителя направления «Фискальная политика» в Экономической экспертной группе Александры Суслиной, в процентах к ВВП за этот период расходы составили 19,3% в этом году и 15,9% в предыдущем.

В Минфине «Ведомостям» не ответили на вопрос о причинах роста расходов. По мнению директора аналитического департамента Локо-банка Кирилла Тремасова, такой скачок мог стать основным фактором поддержки экономики. Он допускает, что в ближайшие месяцы дефицит бюджета увеличится из-за обвала цен на нефть и ухудшения ситуации в экономике.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что в этом году вместо ранее ожидаемого профицита 0,8% дефицит бюджета может составить 0,9–1% ВВП. По оценкам ведомства, это произойдет, если цены на нефть не вырастут и останутся на текущем уровне.

Мишустин поручил учесть эффект от коронавируса при формировании бюджета
Экономика

По итогам 2019 года федеральный бюджет потратил 18,22 трлн руб. вместо планировавшихся 19,34 трлн — уровень неисполнения составил 5,8%, или более 1,1 трлн руб., сообщал Минфин в январе. По данным Счетной палаты, которые изучил РБК, этот показатель стал худшим с 2007 года, когда неосвоенными остались 9,2% бюджета.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал этот объем недопустимым. Он поручил разработать параметры бюджета на следующие три года не только с учетом прежних рисков, таких как санкции, но и влияния распространения коронавирусной инфекции на мировую экономику. В числе мер, которые кабмин собирается принять для борьбы с последствиями распространения инфекции, — формирование антикризисного фонда в размере 300 млрд руб., который будет направлен на поддержку малого и среднего бизнеса и отраслей в зоне риска, а также оплату больничных находящимся на карантине.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: бюджет, Федеральное казначейство
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