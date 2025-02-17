Канада ввела санкции против двух структур «Волга-Днепр»
Канада внесла в санкционный список Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Limited и Volga-Dnepr Logistics B.V., которые входят в группу грузовых авиакомпаний «Волга-Днепр», сообщается на сайте канадского правительства.
На сайте компании сказано, что ирландское юрлицо было создано для технического обслуживания самолетов Ан-124-100.
Сама «Волга-Днепр» находится под ограничениями Канады с апреля 2023 года. В Оттаве объясняли это решение причастностью авиакомпании к военной операции на Украине и предоставлению услуг ЧВК «Вагнер».
The Wall Street Journal писала, что «Волга-Днепр» подала в суд с требованием признать ограничения ошибочными, так как она непричастна к военной операции и не предоставляла услуг ЧВК.
Еще одно разбирательство в суде между компанией и Оттавой связано с арестом в Канаде Ан-124-100, принадлежащего «Волга-Днепр». Это воздушное судно 27 февраля 2022 года привезло из Китая в Канаду груз COVID-тестов, но было задержано в аэропорту Торонто из-за решения властей закрыть небо для авиаперевозчиков из России. Летом 2023 года самолет был арестован после введения санкций против компании.
Тогда же власти Канады пообещали передать Ан-124 Украине. Посол России в Канаде Олег Степанов говорил, что российская сторона расценивает конфискацию Ан-124 как «пиратство, незаконный захват».
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