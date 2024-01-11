Путин рассказал, почему выросли цены на яйца

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Рост цен на яйца обусловлен медленной реакцией властей и не открытым вовремя импортом, заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

«Вовремя просто не сориентировались. Объем производства у нас не уменьшился. <...> Все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. И цены полетели», — объяснил Путин (цитата по ТАСС).

За 11 месяцев 2023 года цены на куриные яйца по России выросли на 36%. В некоторых регионах, например в Крыму и Пензенской области, стоимость на яйца выросла более чем на 60%. К 11 декабря с начала года увеличение цены по стране составило 46,2%, уточнил Росстат.

14 декабря Путин также объяснил рост цен на яйца тем, что «вовремя не открыли импорт пошире». Он отметил, что, «хоть и говорят, что это не так, но, мне кажется, так». Он извинился за подорожание и назвал ситуацию сбоем в работе правительства.

10 января в Росптицесоюзе предупредили, что импорт яиц из других стран не поможет сбить цены. По словам главы организации Галины Бобылевой, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана, из которых осуществляется импорт в Россию, установлены не ниже, чем на отечественную продукцию. Росптицесоюз объединяет около 250 предприятий, составляющих 80% рынка мяса птицы и яиц.