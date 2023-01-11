Вице-премьер Голикова: в новых регионах России МРОТ будет таким же, как в других субъектах

В новых российских регионах размер МРОТ приравняли к общему по стране

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России с 1 января 2023 года стал таким же, как и в других субъектах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях МРОТ составляет 16 242 руб., уточнила Голикова после совещания с президентом России Владимиром Путиным. Прожиточный минимум в ДНР и ЛНР будет равен 11 200 руб., а в Запорожской и Херсонской областях — около 11 600 руб., отметила вице-премьер.

С 1 января на 20% увеличен фонд оплаты труда работников бюджетной сферы в новых регионах.

В 2023 году МРОТ в России вырос на 6,8% по сравнению с показателем 2022 года (16 242 против 15 279 руб.), соответствующий указ подписал президент. Прожиточный минимум также увеличился на 3,28% по сравнению с предыдущим значением (13 919 руб.) и составил 14 375 руб.

Благодаря повышению МРОТ вырастет заработная плата примерно 3,5 млн работников бюджетной сферы, отметили в Госдуме. Также вырастет размер пособий, пообещал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

С 2023 года увеличение МРОТ, согласно подписанному президентом указу, будет рассчитываться на основе темпа роста прожиточного минимума трудоспособного населения в России в целом: МРОТ должен будет превышать его на 3 п.п.