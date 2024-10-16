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В ЕС предупредили компании об «опасном выборе» из-за газа из России

Соглашение о транзите российского газа через Украину истекает в декабре. В ЕС говорили, что полностью преодолели зависимость от топлива из России. Еврокомиссар Симсон призвала газовые компании не заключать новых сделок с Москвой
Кадри Симсон
Кадри Симсон (Фото: Ian Forsyth / Getty Images)

Любые потенциальные сделки по продолжению транзита российского газа через Украину будут «опасным выбором», предупредила еврокомиссар Кадри Симсон европейские газовые компании.

«Нет никаких оправданий, ЕС может обойтись без этого российского газа. Это политический выбор, и он опасен», — сказала еврокомиссар на пресс-конференции после встречи министров энергетики стран ЕС (цитата по Bloomberg).

По словам Симсон, Еврокомиссия полностью готова к сценарию «нулевого транзита» благодаря альтернативным маршрутам и высоким объемам запасов.

После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа транзитная ветка через Украину осталась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу. Соглашение о транзите между «Нафтогазом» и «Газпромом» было подписано в 2019 году. Оно предусматривает прокачку 225 млрд куб. м топлива, в том числе 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. Срок соглашения истекает в конце декабря этого года.

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Украинские власти не раз исключали продление соглашения с «Газпромом» после начала российской военной операции. В Евросоюзе говорили, что также не заинтересованы в этом. В то же время в июне Bloomberg сообщал, что европейские компании в качестве одного из вариантов рассматривают покупку газа в Азербайджане с последующей прокачкой по российским трубопроводам, которые идут в Европу.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в июле, что Киев ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана в ЕС. В его офисе допустили, что страна может транспортировать в Европу топливо из других государств, например из Азербайджана и Казахстана, если будут «соответствующая логистика, запрос и контрактность».

Весной прошлого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз преодолел зависимость от российских нефти и газа. Вместе с тем в Еврокомиссии не исключали, что ЕС придется покупать американский СПГ в течение нескольких десятилетий и это может привести к зависимости уже от Соединенных Штатов.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Россия Газпром импорт газа ЕС компании транзит газа
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