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Китай запретил ввоз продуктов из Японии из-за сброса воды с «Фукусимы»

Китай запретил ввоз продуктов из десяти префектур Японии из-за сброса воды с «Фукусимы»
Фукусима
Фукусима (Фото: Kyodo / Reuters)

Власти Китая запретили импорт продуктов из десяти префектур Японии, после того как японская сторона решила сбросить в море зараженную воду с АЭС «Фукусима-1», передает «Жэньминь жибао» со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

«С целью предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности импортируемого продовольствия для китайских потребителей китайская таможня вводит запрет на ввоз продуктов питания из десяти префектур Японии, включая Фукусиму», — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что таможня Китая будет тщательно проверять продукты из других регионов Японии на содержание радиоактивных веществ, в первую очередь речь идет о морепродуктах. Будут также усилены регулирование импорта и проверки сопроводительных документов, предупредили в таможенном управлении.

При этом в заявлении не уточняется, с какого числа начинает действовать запрет. Решение запретить импорт японских морепродуктов из восьми префектур, в том числе из Фукусимы, также приняла Южная Корея.

В апреле 2021 года японское правительство объявило, что через два года власти начнут сливать в Тихий океан очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции «Фукусима-1».

«Утилизация [воды] является неизбежной проблемой при выводе [АЭС] из эксплуатации», — говорил занимавший тогда пост премьер-министра Ёсихидэ Суга.

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В ответ на возражения рыбаков премьер заявил, что правительство будет следить за безопасностью процедуры и примет необходимые меры для «развеивания слухов». Власти также будут отслеживать наличие радиоактивных веществ в морских продуктах, подчеркивал он.

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Вода используется на АЭС для охлаждения ядерных реакторов. Полностью очистить ее от радиоактивных элементов невозможно. Поэтому власти планировали разбавить воду чистой жидкостью и затем сбросить в океан.

К утилизации воду готовила владеющая АЭС энергетическая компания TEPCO. Очищенную воду хранят в резервуарах на территории «Фукусимы-1». В апреле прошлого года TEPCO объявила, что резервуары, вмещающие примерно 1,37 млн т воды, будут заполнены к осени 2023-го. Храниться в резервуарах такая вода может примерно до января 2024 года, отмечали в компании.

Ранее, 5 июля, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси передал премьеру Японии Фумио Кисиде доклад, в котором организация признала японский план по сбросу воды в океан безопасным. В нем говорилось, что план «соответствует» международным стандартам безопасности и окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду». 7 июля управление по регулированию атомной энергетики Японии подтвердило, что оборудование, с помощью которого планируется произвести сброс, предварительно готово к эксплуатации.

Теги
Китай Фукусима Япония торговля АЭС сброс воды
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