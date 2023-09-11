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Сахалинский губернатор сравнил сброс воды на «Фукусиме» с Хиросимой

Губернатор Лимаренко: сброс воды с «Фукусимы» напоминает бомбардировку Хиросимы
Фото: Eugene Hoshiko / Reuters
Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии напоминает бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, заявил в интервью «РИА Новости» на ВЭФ губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Он сказал, что «Фукусима-1» — американская станция, которую «давно пора было вывести из эксплуатации». Пока в Европе сокращали атомную энергетику, в Японии продлевали сроки работы станции, подчеркнул Лимаренко.

«Фукусима-1» была впервые введена в эксплуатацию в 1971 году. Она стала первой атомной электростанцией, спроектированной и построенной американской компанией General Electric совместно с японской Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

«Староамериканские станции попали в эту катастрофу. И такая аналогия приходит на ум: в 1945 году сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомное оружие, а в нашем веке — фактически взорвали мирные атомные объекты тоже американцы, а теперь сливают воду в Тихий океан. Надо дружить с Россией больше, и тогда будет больше успехов у японцев», — сказал губернатор.

Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа 2023 года. Вода очищена и сильно разбавлена обычной морской водой, однако в своем составе все же содержит радиоактивное вещество тритий.

Утилизация воды началась спустя 12 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации. В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан.

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Первый этап сброса воды будет проходить непрерывно в течение 17 дней — за этот период будет сбрасываться около 460 т очищенной воды в сутки. Ожидается, что вся вода будет сброшена примерно за 30 лет.

После начала сброса воды Китай приостановил импорт всех японских морепродуктов, а Южная Корея продлила запрет на импорт морепродуктов из нескольких префектур Японии, включая Фукусиму.

Теги
Сахалин АЭС Фукусима Фукусима Хиросима Нагасаки Япония
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