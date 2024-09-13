Набиуллина назвала главный внутренний риск для экономики России

Исчерпание производственых мощностей и рабочей силы — главный внутренний риск для экономики России, сказала Набиуллина. Также сохраняются риски со стороны инфляционных ожиданий и риск «усиления геополитического давления»

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Главным внутренним риском для российской экономики является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Главным внутренним риском [для экономики России] является исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы. В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», — сказала она.

Также сохраняются риски со стороны инфляционных ожиданий, которые могут надолго закрепиться на высоком уровне, отметила Набиуллина. Ожидания граждан на ближайший год по итогам опроса «инФОМ» (проводится по заказу ЦБ) в августе выросли с 12,4 до 12,9%, у предприятий они также увеличились, следует из мониторинга регулятора.

Одним из проинфляционных рисков Набиуллина назвала «возможное усиление геополитического давления»

По словам главы Центробанка, «более сильное замедление крупнейших экономик мира может привести к падению спроса на сырьевые товары» и оказать давление на российский экспорт, а через него — на рубль.

Регулятор 13 сентября поднял ключевую ставку на 1 п.п. — до 19% годовых. ЦБ, по словам Набиуллиной, далек от ситуации, когда этот показатель теряет свою эффективность.

«Можно предположить ситуацию, по сути дела, фискального доминирования, когда ключевая ставка во многом теряет свою эффективность. Но, на мой взгляд, мы очень далеки от этой ситуации благодаря тому, что у нас низкий госдолг. Поэтому очень важно уровень госдолга держать в управляемых размерах», — считает глава ЦБ.

Она пояснила, что Центробанк повышает ключевую ставку, чтобы избежать рисков стагфляции после перегрева экономики.

ЦБ постепенно повышает ключевую ставку с 2023 года. После начала 2022-го она была резко повышена до 20%, но затем снижена. 13 сентября регулятор не исключил повышения ставки на следующем заседании. Рост ключевой ставки также спрогнозировали эксперты.