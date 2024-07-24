Темпы роста российской промышленности удвоились

Промышленное производство в России выросло на 4,4% в первом полугодии 2024 года, сообщил Росстат. Основным драйвером традиционно выступила обработка — в частности, отрасли, связанные с ОПК. Но в июне рост выпуска замедлился

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Промышленное производство в России по итогам января-июня 2024 года увеличилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил Росстат. В первом полугодии 2023-го показатель также демонстировал рост, но более сдержанный, — на 2,1%.

Промышленное производство показывает непрерывную позитивную динамику с марта 2023 года. В помесячном выражении максимальные темпы роста были зафиксированы в феврале 2024 года (+8,5% в годовом выражении), минимальные — в июне этого года (+1,9%).

C февраля 2024 года наблюдается «фаза нового подъема» промпроизводства, писали эксперты Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП). Порядка 2/3 увеличения выпуска они объяснили конъюнктурными факторами — такими как одномоментное завершение крупных заказов в сфере металлических изделий и восстановление производства нефтепродуктов после провала в конце прошлого года, который возник из-за вывода части мощностей в ремонт.

«Если в 2023-м рост промышленного производства можно было в основном называть восстановительным, то в первом полугодии 2024-го — это уже опережающая динамика», — указывает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Правда, рост «более обычного» неравномерен по отраслям, обращает она внимание.

Какие отрасли росли

Основной положительный вклад в динамику промпроизводства в первом полугодии 2024 года внес выпуск обрабатывающей промышленности, который увеличился на 8%. Лидерами по темпам прироста традиционно стали производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — +36,1%, компьютеров, электронных и оптических изделий — +35%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — +27,4%.

На это повлияла совокупность факторов, таких как госзаказ, импортозамещение, но также и высокий потребительский спрос, говорит Донец. Для отдельных сегментов роль сыграло продолжение восстановительного, отложенного спроса — особенно это видно по легковым автомобилям, указывает она.

Производство легковых автомобилей стало одним из лидеров по темпам прироста среди отдельных видов продукции, следует из данных Росстата. На фоне ухода западных брендов в 2022 году оно сократилось в 2,5 раза, а в 2023 году увеличилось примерно на 20%. В первом полугодии этого года рост их выпуска ускорился до 62,2%.

Еще более резко увеличилось производство аппаратуры радиолокационной и дистанционного управления — на 65,7%, а приборов навигационных — на 45,2%. Значительно вырос выпуск костюмов мужских из текстильных материалов (+43,6%), а также отдельных транспортных средств — например, тепловозов (+45,7%) и магистральных грузовых вагонов (+40,4%).

Кроме того, заметно увеличился выпуск свекловичного сахара — на 41,7%. Ранее опережающий рост производства сахара (в первом квартале 2024 года он составил 47%) в отрасли объясняли высоким урожаем сахарной свеклы в предыдущем году.

В то же время другие виды экономической деятельности, в отличие от обработки, показали в первом полугодии более скромный рост производства или даже его сокращение. Так, сектор обеспечения электрической энергией, газом и паром увеличил выпуск на 3,9%, водоснабжения и водоотведения — на 4,7%. А добыча полезных ископаемых, напротив, сократилась — на 0,3%. Стагнация сектора связана как с ограниченными возможностями экспорта (что больше касается природного газа), так и добровольными лимитами на добычу нефти в рамках ОПЕК+, поясняли в ЦМАКП.

Началось ли «плавное торможение»

Замедление годового роста в июне существенно противоречит ожиданиям (1,9% против прогнозируемых 4,8%), напоминает Донец. Таким образом был практически компенсирован высокий рост мая (+5,3%). «При этом обращает на себя внимание, что по существенному числу отраслей обработки (не только добычи) мы уже видим отрицательную динамику. Это может отражать начало плавного торможения и нормализации роста экономической активности на фоне ресурсных ограничений (высокой загрузки кадров и мощностей), жесткой денежно-кредитной политики и исчерпания эффекта восстановительного роста», — указывает эксперт.

Так, например, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в июне снизилось на 18,6%, табачных изделий — на 11,7%, кожи и изделий из кожи — на 9,9%, следует из данных Росстата.

В сентябре департамент исследований и прогнозирования Банка России констатировал, что в России наступил перегрев экономики — то есть ситуация резкого роста ВВП, когда спрос растет быстрее, чем предложение. «2023 год — очень высокие темпы роста, сейчас высокие темпы роста. И, конечно, их хочется сохранить, но, мне кажется, нам важно осмыслить нынешнюю ситуацию и понять, что это длинный забег. Это не короткая дистанция, а действительно марафонская дистанция, причем по пересеченной местности и с препятствиями», — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июле, призывая «рассчитать силы». По ее словам, главные ограничения — это нехватка рабочей силы, сложности с доступом к технологиям и долгосрочным инвестициям.

Переход к околостагнационной динамике в промышленности — «дело ближайшего времени», ожидают в ЦМАКП. На отраслевом уровне рост будет все больше концентрироваться в сегменте приоритетных «малорыночных» секторов, прогнозируют там.