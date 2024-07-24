 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Темпы роста российской промышленности удвоились

Промышленное производство в России выросло на 4,4% в первом полугодии 2024 года, сообщил Росстат. Основным драйвером традиционно выступила обработка — в частности, отрасли, связанные с ОПК. Но в июне рост выпуска замедлился
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Промышленное производство в России по итогам января-июня 2024 года увеличилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил Росстат. В первом полугодии 2023-го показатель также демонстировал рост, но более сдержанный, — на 2,1%.

Промышленное производство показывает непрерывную позитивную динамику с марта 2023 года. В помесячном выражении максимальные темпы роста были зафиксированы в феврале 2024 года (+8,5% в годовом выражении), минимальные — в июне этого года (+1,9%).

C февраля 2024 года наблюдается «фаза нового подъема» промпроизводства, писали эксперты Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП). Порядка 2/3 увеличения выпуска они объяснили конъюнктурными факторами — такими как одномоментное завершение крупных заказов в сфере металлических изделий и восстановление производства нефтепродуктов после провала в конце прошлого года, который возник из-за вывода части мощностей в ремонт.

«Если в 2023-м рост промышленного производства можно было в основном называть восстановительным, то в первом полугодии 2024-го — это уже опережающая динамика», — указывает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Правда, рост «более обычного» неравномерен по отраслям, обращает она внимание.

Какие отрасли росли

Основной положительный вклад в динамику промпроизводства в первом полугодии 2024 года внес выпуск обрабатывающей промышленности, который увеличился на 8%. Лидерами по темпам прироста традиционно стали производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — +36,1%, компьютеров, электронных и оптических изделий — +35%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — +27,4%.

На это повлияла совокупность факторов, таких как госзаказ, импортозамещение, но также и высокий потребительский спрос, говорит Донец. Для отдельных сегментов роль сыграло продолжение восстановительного, отложенного спроса — особенно это видно по легковым автомобилям, указывает она.

Производство легковых автомобилей стало одним из лидеров по темпам прироста среди отдельных видов продукции, следует из данных Росстата. На фоне ухода западных брендов в 2022 году оно сократилось в 2,5 раза, а в 2023 году увеличилось примерно на 20%. В первом полугодии этого года рост их выпуска ускорился до 62,2%.

Еще более резко увеличилось производство аппаратуры радиолокационной и дистанционного управления — на 65,7%, а приборов навигационных — на 45,2%. Значительно вырос выпуск костюмов мужских из текстильных материалов (+43,6%), а также отдельных транспортных средств — например, тепловозов (+45,7%) и магистральных грузовых вагонов (+40,4%).

Кроме того, заметно увеличился выпуск свекловичного сахара — на 41,7%. Ранее опережающий рост производства сахара (в первом квартале 2024 года он составил 47%) в отрасли объясняли высоким урожаем сахарной свеклы в предыдущем году.

Рост промышленности в России в пять раз превысил уровень 2022 года
Экономика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В то же время другие виды экономической деятельности, в отличие от обработки, показали в первом полугодии более скромный рост производства или даже его сокращение. Так, сектор обеспечения электрической энергией, газом и паром увеличил выпуск на 3,9%, водоснабжения и водоотведения — на 4,7%. А добыча полезных ископаемых, напротив, сократилась — на 0,3%. Стагнация сектора связана как с ограниченными возможностями экспорта (что больше касается природного газа), так и добровольными лимитами на добычу нефти в рамках ОПЕК+, поясняли в ЦМАКП.

Началось ли «плавное торможение»

Замедление годового роста в июне существенно противоречит ожиданиям (1,9% против прогнозируемых 4,8%), напоминает Донец. Таким образом был практически компенсирован высокий рост мая (+5,3%). «При этом обращает на себя внимание, что по существенному числу отраслей обработки (не только добычи) мы уже видим отрицательную динамику. Это может отражать начало плавного торможения и нормализации роста экономической активности на фоне ресурсных ограничений (высокой загрузки кадров и мощностей), жесткой денежно-кредитной политики и исчерпания эффекта восстановительного роста», — указывает эксперт.

Так, например, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в июне снизилось на 18,6%, табачных изделий — на 11,7%, кожи и изделий из кожи — на 9,9%, следует из данных Росстата.

В сентябре департамент исследований и прогнозирования Банка России констатировал, что в России наступил перегрев экономики — то есть ситуация резкого роста ВВП, когда спрос растет быстрее, чем предложение. «2023 год — очень высокие темпы роста, сейчас высокие темпы роста. И, конечно, их хочется сохранить, но, мне кажется, нам важно осмыслить нынешнюю ситуацию и понять, что это длинный забег. Это не короткая дистанция, а действительно марафонская дистанция, причем по пересеченной местности и с препятствиями», — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июле, призывая «рассчитать силы». По ее словам, главные ограничения — это нехватка рабочей силы, сложности с доступом к технологиям и долгосрочным инвестициям.

Переход к околостагнационной динамике в промышленности — «дело ближайшего времени», ожидают в ЦМАКП. На отраслевом уровне рост будет все больше концентрироваться в сегменте приоритетных «малорыночных» секторов, прогнозируют там.

Украина готова к переговорам с Россией

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

Зимние олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах

Морской экспорт нефти в июле установит новый рекорд

Telegram убрал монетизацию для российских каналов через 6 дней после обновления

Банковский сектор подвергся DDOS-атаке

Госдума приняла ряд поправок в Налоговый кодекс
Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Анна Гальчева Анна Гальчева
Экономика промышленность ОПК Росстат
Материалы по теме
В Минпроме сменят главу департамента судостроительной промышленности
Бизнес
Росстат назвал основные драйверы роста экономики на 5,4% за квартал
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 94,38 (-1,08) Инвестиции, 18:13 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 86,55 (-0,75) Инвестиции, 18:13
«Установки на деньги»: меняем негативные на позитивные реалистичные Pro, 19:01
Темпы роста российской промышленности удвоились Экономика, 19:00
Песков заявил, что безопасность страны важнее ношения никабов Политика, 18:58
The Economist назвал причину создания «секретных запасов» Китая Экономика, 18:56
Гинцбург назвал срок появления в России новой вакцины от туберкулеза Общество, 18:55
Кремль заявил об однозначной утрате Зеленским легитимности Политика, 18:46
Лучший теннисист мира снялся с Олимпиады из-за ангины Спорт, 18:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ferrari будет принимать биткоин за автомобили в Европе Крипто, 18:32
Банк «Ак Барс» опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2023 год Пресс-релиз, 18:30
Не пирамиды, а виллы: Египет впечатлений с FUN&SUN и Rixos Стиль, 18:30
В Полтавской области вспыхнул пожар после детонации боеприпасов Политика, 18:28
Видео задержания в Турции подозреваемого в подрыве машины в Москве Общество, 18:27
Тайваньская биржа будет закрыта второй день подряд из-за супертайфуна Инвестиции, 18:26
Владельцев квартир в старинных домах обяжут поддерживать состояние зданий Общество, 18:23