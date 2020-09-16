В концессию предлагается отдать не всю протяженность магистрали, а только ее основную часть длиной 630 км. Подъездные пути к Москве и Санкт-Петербургу РЖД планирует построить за счет гранта и собственной инвестпрограммы

Фото: Павел Кассин / ТАСС

Минтранс и ОАО РЖД предложили новую структуру финансирования строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Изначально планировалось, что новая магистраль стоимостью 1,7 трлн руб. будет запущена в конце 2026 года. Она позволит добираться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно за 2 часа 15 минут.

Согласно новому варианту паспорта федерального проекта «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» проект предлагается раздробить на три фазы. Ранее всю протяженность ВСМ предлагалось отдать в концессию. Теперь же в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) должен войти только основной участок железной дороги Крюково— Обухово длиной 630 км.

42-километровый участок Москва — Крюково (подъездные пути к столице) по новому варианту будет профинансирован за счет федерального проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла». Затраты на него оцениваются в 221,5 млрд руб., говорит источник газеты. Большую часть из них — 200 млн руб. — РЖД планирует взять из капитального гранта, который изначально был предусмотрен на саму ВСМ.