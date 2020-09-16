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Экономика ,  
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СМИ сообщили об идее сократить затраты на магистраль Москва — Петербург

В концессию предлагается отдать не всю протяженность магистрали, а только ее основную часть длиной 630 км. Подъездные пути к Москве и Санкт-Петербургу РЖД планирует построить за счет гранта и собственной инвестпрограммы
Фото: Павел Кассин / ТАСС
Фото: Павел Кассин / ТАСС

Минтранс и ОАО РЖД предложили новую структуру финансирования строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Изначально планировалось, что новая магистраль стоимостью 1,7 трлн руб. будет запущена в конце 2026 года. Она позволит добираться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно за 2 часа 15 минут.

Согласно новому варианту паспорта федерального проекта «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» проект предлагается раздробить на три фазы. Ранее всю протяженность ВСМ предлагалось отдать в концессию. Теперь же в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) должен войти только основной участок железной дороги Крюково— Обухово длиной 630 км.

В Минтрансе назвали вероятную дату запуска ВСМ Москва — Петербург
Общество
Фото: Игорь Генералов / ТАСС

42-километровый участок Москва — Крюково (подъездные пути к столице) по новому варианту будет профинансирован за счет федерального проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла». Затраты на него оцениваются в 221,5 млрд руб., говорит источник газеты. Большую часть из них — 200 млн руб. — РЖД планирует взять из капитального гранта, который изначально был предусмотрен на саму ВСМ.

Участок Обухово — Санкт-Петербург протяженностью 12 км РЖД хочет построить за счет собственной инвестиционной программы за 62 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

Таким образом, номинальные траты на ВСМ сократятся с 1,7 трлн руб. до 1,4 трлн руб. Кроме того, сроки завершения проекта сдвинулись с 2026 на 2027 год.

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В Минтрансе заявили изданию, что знакомы с предложениями, но считают преждевременным комментировать их до переутверждения паспорта федерального проекта. При этом один из источников «Коммерсанта» заверил, что конфигурация финансирования поменяется еще несколько раз.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что структура финансирования изменилась, но смета, по существу, осталась прежней. По его словам, перенос части проекта в инвестпрограмму РЖД может привести к дополнительной индексации тарифов в 2024–2026 году.

Дитрих назвал год начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Экономика
Евгений Дитрих

Начало проектирования и будущее строительство высокоскоростной магистрали одобрил президент Владимир Путин весной 2019 года. В РЖД сообщали, что поездка между Москвой и Петербургом станет вдвое быстрее, чем на существующих «Сапсанах», а для пассажиров предусмотрят четыре класса обслуживания.

Министр транспорта Евгений Дитрих в августе 2020 года заявил, что строительство ВСМ начнется в 2022 году. До этого его заместитель Владимир Токарев сообщал, что первый поезд по новой магистрали поедет в 2026 году.

Автор: Михаил Котляр
Теги: РЖД, Минтранс, высокоскоростные поезда, Москва, Санкт-Петербург
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