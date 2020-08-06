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Министерство транспорта России рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Владимир Токарев.

Он обратил внимание, что ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет предназначена для пассажирских перевозок, а не грузовых. По его словам, операционная безубыточность может быть достигнута уже в 2027 году, а чистую прибыль магистраль начнет приносить на пятый год эксплуатации.

Замглавы Минтранса добавил, что, согласно имеющимся расчетам, уже на четвертый год эксплуатации ВСМ между столицей и Санкт-Петербургом пассажиропоток суммарно составит 23,3 млн человек, динамика пассажиропотока при этом оценивается в среднем в +1,7% в год.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин одобрил начало проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург, ее проектирование планируется завершить в 2023 году, а стоимость магистрали оценивалась в 1,7 трлн руб.