Евгений Дитрих (Фото: council.gov.ru)

Власти собираются приступить к строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в 2022 году. Об этом журналистам сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, передает ТАСС.

По его словам, сейчас по указанию президента Владимира Путина «Российские железные дороги» занимаются проектированием магистрали.

«Мы смотрим на этот проект с большой надеждой. Мы видим, что его место в новом комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Этот проект в нашу перспективу входит», — отметил Дитрих.

Накануне заместитель министра транспорта Владимир Токарев заявлял, что проектирование ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируется завершить в 2023 году. Минтранс рассчитывает, что первый поезд по ВСМ Москва — Санкт-Петербург отправится в декабре 2026 года.