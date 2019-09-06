Политика , 06 сен, 13:58
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Лукашенко потребовал от Москвы «не гнобить и не наклонять» Минск
Он отметил, что отношения между двумя странами братские, и заверил, что Белоруссия не предаст своего «старшего брата», однако потребовал от России взамен поддержки в трудную минуту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию поддерживать его страну, а не «гнобить и наклонять» ее. Об этом он заявил журналистам в Бресте, передает агентство БелТА.
«Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали», — отметил он.
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