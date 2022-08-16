Минфин изучит схемы вывода на экспорт топлива для внутреннего рынка

По данным «Коммерсанта», в последние месяцы трейдеры стали активно заниматься экспортом топлива, предназначенного для внутреннего рынка. Минфин намерен запретить экспорт топлива, за поставки которого бюджет уже выплатил демпфер

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Минфин может принять меры о запрете экспорта бензина и дизтоплива, за поставки которого бюджет уже доплатил НПЗ субсидии по демпферу, сообщили «Коммерсанту» в министерстве.

«Эта ситуация возможна, когда выплата по демпферу превышает сумму акциза по дизельному топливу или бензину. Мы изучим вопрос, оценим экономику поставок на экспорт при приобретении топлива на внутреннем рынке с акцизом в июне—июле и определимся с необходимостью принятия мер. Пока о таких случаях нам неизвестно», — сообщили в Минфине.

По словам собеседников газеты на рынке, в последние месяцы трейдеры стали активно заниматься покупкой топлива на внутреннем рынке для его продажи на экспорт.

В обычной ситуации это невыгодно, поскольку трейдерам приходилось бы покупать топливо по внутренней цене, в которой заложены акциз (при экспорте не уплачивается) и НДС (при экспорте его компенсируют). Однако после начала спецоперации на Украине российские компании столкнулись с проблемами при экспорте нефти и нефтепродуктов, а в стране возник значительный профицит бензина, указывает «Коммерсантъ».

По данным Reuters, средняя оптовая цена бензина в России в последние месяцы даже с учетом НДС была примерно на $500 за тонну ниже мировых котировок, тогда как в январе—феврале разрыв составлял $100–200 за тонну.

Также на экономику экспорта серьезно влияет демпфер—выплаты, которые компенсируют НПЗ большую часть разницы между ценой внутреннего рынка и экспортной альтернативой. Сейчас российская нефтекомпания, чтобы продать топливо на экспорт, должна предложить покупателю скидку к экспортной котировке, но демпфер получает исходя из этой котировки без скидки.

По словам собеседников газеты, это обуславливает интерес к экспорту трейдеров, связанных с крупными производителями топлива. В первом полугодии выплаты нефтекомпаниям по демпферу составили 1,4 трлн руб.

Читайте на РБК Pro Pro Ненадежный ВВП: почему мы неправильно оцениваем состояние экономики Ненадежный ВВП: почему мы неправильно оцениваем состояние экономики Статьи Pro С 1 сентября заработает новый закон об интернет-рекламе. Что он изменит С 1 сентября заработает новый закон об интернет-рекламе. Что он изменит Статьи Pro Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Инструкции Pro «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра Статьи Pro Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего Инструкции Pro Видов психотерапии очень много. Какой нужен именно вам Видов психотерапии очень много. Какой нужен именно вам Инструкции Pro «Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям «Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям Саммари Pro Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства Статьи

В ФАС сообщили «Коммерсанту», что направили в правительство предложения по сдерживанию стоимости бензина и дизтоплива. В том числе предлагается принять меры, «направленные на прекращение вывоза топлив при наличии спроса» внутри России.

Для сдерживания роста цен на зимнее дизтопливо ФАС предлагает изменить расчет демпфера, считая его по-разному в летний и зимний периоды. Также служба считает нужным в демпфере на дизтопливо сократить с 20% до 10% коридор, в котором оптовая цена может отклоняться от индикативной, зафиксированной в Налоговом кодексе (при большем отклонении демпфер обнуляется). Одновременно в ФАС хотят увеличить нормативы по продаже топлива на бирже и рекомендовать нефтяникам восстановить объемы продаж до уровня начала июля — 40 тыс. тонн бензина и 51 тыс. тонн дизтоплива в день.

Механизм демпфера был приведен в действие в 2019 году для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. По его условиям, при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, при низких платят в бюджет.



В формуле демпфера заложена индикативная цена на бензин и дизтопливо — оптовая цена, которую устанавливает правительство, от нее зависит уровень компенсации нефтяникам.

С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций, которые коснулись в том числе энергетического сектора. Евросоюз, в частности, ввел запреты на осуществление новых инвестиций в российский энергетический сектор, поставки европейского оборудования для энергетической отрасли, а также запрет на экспорт российских угля и нефтепродуктов.

В прошлом году страны Евросоюза импортировали российских сырой нефти и нефтепродуктов на €70,8 млрд (на €48,3 млрд и €22,6 млрд соответственно). Общий импорт этих продуктов в Евросоюз составил €251,6 млрд, то есть Россия обеспечила в этом объеме более 28%, следует из базы данных Eurostat.

Кроме этого, лидеры G7 в конце июня предложили ввести предельные цены на российскую нефть. Таким образом страны «Большой семерки» хотят снизить доход Москвы от продажи нефти. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пояснял, что G7 создаст механизм, в рамках которого верхний порог составит примерно половину нынешней цены. Bloomberg писал, что Вашингтон с союзниками обсуждали лимит на уровне $40–60.

На фоне предложений по ограничению цен и антироссийских санкций, цены на нефть марки Brent уже несколько месяцев держатся в районе 100$ за барр. Банк России 9 августа сообщил, что профицит текущего счета в январе—июле достиг $167 млрд (это рекордный уровень) — в 3,3 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Хотя Федеральная таможенная служба и ЦБ приостановили публикацию данных об экспорте (включая экспорт нефти), экономисты связывают рекордный профицит торгового баланса с повышенной выручкой от экспорта углеводородов при сократившемся в целом импорте.