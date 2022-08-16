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Минфин изучит схемы вывода на экспорт топлива для внутреннего рынка

«Коммерсантъ»: Минфин изучит схемы вывода на экспорт топлива для внутреннего рынка России
По данным «Коммерсанта», в последние месяцы трейдеры стали активно заниматься экспортом топлива, предназначенного для внутреннего рынка. Минфин намерен запретить экспорт топлива, за поставки которого бюджет уже выплатил демпфер
BRENT BRENT $96,06 -2,48%
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Минфин может принять меры о запрете экспорта бензина и дизтоплива, за поставки которого бюджет уже доплатил НПЗ субсидии по демпферу, сообщили «Коммерсанту» в министерстве.

«Эта ситуация возможна, когда выплата по демпферу превышает сумму акциза по дизельному топливу или бензину. Мы изучим вопрос, оценим экономику поставок на экспорт при приобретении топлива на внутреннем рынке с акцизом в июне—июле и определимся с необходимостью принятия мер. Пока о таких случаях нам неизвестно», — сообщили в Минфине.

По словам собеседников газеты на рынке, в последние месяцы трейдеры стали активно заниматься покупкой топлива на внутреннем рынке для его продажи на экспорт.

В обычной ситуации это невыгодно, поскольку трейдерам приходилось бы покупать топливо по внутренней цене, в которой заложены акциз (при экспорте не уплачивается) и НДС (при экспорте его компенсируют). Однако после начала спецоперации на Украине российские компании столкнулись с проблемами при экспорте нефти и нефтепродуктов, а в стране возник значительный профицит бензина, указывает «Коммерсантъ».

По данным Reuters, средняя оптовая цена бензина в России в последние месяцы даже с учетом НДС была примерно на $500 за тонну ниже мировых котировок, тогда как в январе—феврале разрыв составлял $100–200 за тонну.

Также на экономику экспорта серьезно влияет демпфер—выплаты, которые компенсируют НПЗ большую часть разницы между ценой внутреннего рынка и экспортной альтернативой. Сейчас российская нефтекомпания, чтобы продать топливо на экспорт, должна предложить покупателю скидку к экспортной котировке, но демпфер получает исходя из этой котировки без скидки.

По словам собеседников газеты, это обуславливает интерес к экспорту трейдеров, связанных с крупными производителями топлива. В первом полугодии выплаты нефтекомпаниям по демпферу составили 1,4 трлн руб.

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В ФАС сообщили «Коммерсанту», что направили в правительство предложения по сдерживанию стоимости бензина и дизтоплива. В том числе предлагается принять меры, «направленные на прекращение вывоза топлив при наличии спроса» внутри России.

Для сдерживания роста цен на зимнее дизтопливо ФАС предлагает изменить расчет демпфера, считая его по-разному в летний и зимний периоды. Также служба считает нужным в демпфере на дизтопливо сократить с 20% до 10% коридор, в котором оптовая цена может отклоняться от индикативной, зафиксированной в Налоговом кодексе (при большем отклонении демпфер обнуляется). Одновременно в ФАС хотят увеличить нормативы по продаже топлива на бирже и рекомендовать нефтяникам восстановить объемы продаж до уровня начала июля — 40 тыс. тонн бензина и 51 тыс. тонн дизтоплива в день.

Механизм демпфера был приведен в действие в 2019 году для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. По его условиям, при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, при низких платят в бюджет.

В формуле демпфера заложена индикативная цена на бензин и дизтопливо — оптовая цена, которую устанавливает правительство, от нее зависит уровень компенсации нефтяникам.

Bloomberg узнал о рекордных поставках топлива из России на Ближний Восток
Политика
Фото:Luke Dray / Getty Images

С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций, которые коснулись в том числе энергетического сектора. Евросоюз, в частности, ввел запреты на осуществление новых инвестиций в российский энергетический сектор, поставки европейского оборудования для энергетической отрасли, а также запрет на экспорт российских угля и нефтепродуктов.

В прошлом году страны Евросоюза импортировали российских сырой нефти и нефтепродуктов на €70,8 млрд (на €48,3 млрд и €22,6 млрд соответственно). Общий импорт этих продуктов в Евросоюз составил €251,6 млрд, то есть Россия обеспечила в этом объеме более 28%, следует из базы данных Eurostat.

Кроме этого, лидеры G7 в конце июня предложили ввести предельные цены на российскую нефть. Таким образом страны «Большой семерки» хотят снизить доход Москвы от продажи нефти. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пояснял, что G7 создаст механизм, в рамках которого верхний порог составит примерно половину нынешней цены. Bloomberg писал, что Вашингтон с союзниками обсуждали лимит на уровне $40–60.

На фоне предложений по ограничению цен и антироссийских санкций, цены на нефть марки Brent уже несколько месяцев держатся в районе 100$ за барр. Банк России 9 августа сообщил, что профицит текущего счета в январе—июле достиг $167 млрд (это рекордный уровень) — в 3,3 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Хотя Федеральная таможенная служба и ЦБ приостановили публикацию данных об экспорте (включая экспорт нефти), экономисты связывают рекордный профицит торгового баланса с повышенной выручкой от экспорта углеводородов при сократившемся в целом импорте.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
нефть бензин Минфин экспорт
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