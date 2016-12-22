СМИ узнали сроки ответа правительства на идею об изъятии сверхдоходов

Позиция министерств по изъятию сверхдоходов у компаний горно-металлургического и химического комплекса должна появиться уже на этой неделе

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Источники агентства ТАСС в отрасли сообщили, что уже к вечеру четверга Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минприроды должны представить расчеты в рамках инициативы по изъятию сверхдоходов у компаний горно-металлургического и химического комплекса. А уже в пятницу, 17 августа, должно быть сформировано «общее видение вопроса».

При этом собеседники ТАСС не уточнили, будут ли профильные ведомства изымать дополнительные доходы компаний через налоги, или речь пойдет о других механизмах.

9 августа стало известно о том, что помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять 513,7 млрд руб. у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» в качестве сверхдоходов за 2017 год. Деньги, по его словам, будут направлены на выполнение майских указов.

На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин поручил проработать вопрос, однако «не давал согласия на какие-либо решения».

12 августа министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не будет заставлять предпринимателей делиться своими сверхдоходами из-за ослабления рубля. «Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем», — сказал он.



Идею Белоусова критически восприняли в РСПП. Там указали, что инициатива помощника президента приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка. «Меры по государственному регулированию доходов промышленников ликвидируют стимулы для развития производства, повышения производительности труда и общей эффективности компаний», — отметили в РСПП.