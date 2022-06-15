Минфин сообщил о повышении экспортной пошлины на нефть с июля
Экспортная пошлина на нефть в России с июля поднимется на $10,4, с $44,8 до $55,2 за тонну, сообщается на сайте Минфина.
По данным ведомства, средняя цена на нефть Urals за месяц, с 15 мая по 14 июня, составила $87,491 за баррель, или $638,7 за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла вырастет c $13,4 до $16,5 за тонну, на темные — с $44,8 до $55,2. Пошлина на экспорт товарного бензина увеличится до $16,5, прямогонного (нафта) — с $24,6 до $30,3 за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ — смесь пропан-бутан техническая) составит $110,4, пошлина на чистые фракции СУГ — $99,3. Пошлина на кокс будет $3,5 за тонну.
В марте США запретили импорт российской нефти, в начале июня частичное эмбарго на морские поставки ввел и Евросоюз. Санкции ЕС коснулись морских поставок.
На фоне западных санкций Россия в мае стала вторым крупнейшим экспортером нефти в Индию, сообщил Reuters. На первом месте Ирак, а вот Саудовская Аравия сместилась на третье.
По данным агентства, в прошлом месяце на индийские НПЗ поступило около 819 тыс. барр. российской нефти по сравнению с 277 тыс. барр. в апреле. На российские сорта пришлось около 16,5% всего импорта. Как пояснил Reuters, интерес европейских покупателей к российской нефти после санкций снизился, поэтому Индия может покупать ее с большим дисконтом.