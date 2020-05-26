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Жители России после нерабочих дней увеличили число покупок почти на 20%

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

После окончания режима нерабочих дней россияне стали заметно чаще совершать покупки, хотя их покупательская активность все еще ниже, чем до начала эпидемии. Об этом свидетельствуют данные исследования ВТБ и оператора фискальных данных «Первый ОФД» (есть в распоряжении РБК).

С 12 мая, когда окончились нерабочие дни и в некоторых регионах стали смягчать карантинные меры, число покупок в среднем по России выросло на 18%. Еще сильнее выросло количество покупок в интернете — более чем на 20%.

Средний чек в офлайн-покупках с 12 по 21 мая составил 876 руб., почти не изменившись с периода нерабочих дней. Средний чек покупки в интернете снизился на 20%, до 940 руб. Таким образом, отмечается в исследовании, россияне стали чаще совершать в интернете мелкие покупки.

За время самоизоляции в России выросла доля покупок, оплачиваемых без наличных. До самоизоляции, в феврале-марте, доля безналичной оплаты составляла 56%. К 21 мая она достигла 64%.

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По данным онлайн-сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», за время самоизоляции у 58% россиян сократились зарплаты. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне, и только 3% сообщили об увеличении зарплаты.

Теги: самоизоляция, покупательская активность, ВТБ
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