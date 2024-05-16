«Ведомости» узнали о предложении повысить лимит инвестиций из ФНБ

Минэк предложил повысить лимит использования средств ФНБ с 4,2 до 6 трлн руб., однако Минфин вряд ли одобрит это, пишут «Ведомости». Решетников говорил, что фонд пополняется быстрее ожиданий и предлагал выделить допресурсы

Минэкономразвития предложило правительству повысить лимит использования средств Фонда национального благосостояния с 4,2 до 6 трлн руб. в связи с тем, что прогноз по ликвидной части ФНБ может быть улучшен, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник

Он рассказал, что дополнительные средства могли бы пойти на финансирование стратегических проектов для страны. Собеседник издания признал, что пока лимит еще не исчерпан, но уточнил, что средства уже расписаны по конкретным проектам. Пока решений об увеличении инвестиций не принято, но запрос от компаний есть.

Источник газеты, близкий к кабмину, подтвердил, что в правительстве знают о предложении Минэка, отметив, что инициативу вряд ли поддержит Минфин. По его словам, с учетом невысокой ликвидной части ФНБ и пока еще сохраняющейся высокой инфляции не стоит дополнительно повышать ожидания госрасходов. К тому же, хотя траты ФНБ и зеркалируются Банком России, в моменте это приводит к увеличению предложения денег в экономике, что дополнительно давит на цены, пишет издание.

Актуализированный прогноз объема ликвидной части ФНБ на 2024–2030 годы будет сформирован в рамках подготовки закона о федеральном бюджете на период с 2025 по 2027 год, сообщил представитель Минфина. В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на запрос.

Последний прогноз Минфина предполагает, что объем ФНБ в этом году составит 13 трлн руб., из них 6,7 трлн – ликвидная часть (3,7% ВВП), следует из Основных направлений бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года. По данным на начало мая, объем ФНБ составляет 12,75 трлн руб.

В феврале первый замглавы Минэкономики Илья Торосов рассказывал РБК, что власти в этом году профинансируют из ФНБ проекты на сумму 880 млрд руб. Из них 392 млрд пойдут на строительство крупнейшего в стране завода «Газпрома» по сжижению газа в Усть-Луге, 2 млрд будут выделены на ж/д инфраструктуру в Нижегородской и Краснодарской агломерациях, проекты развития городских электричек.

В следующем году правительству поручено выделить не менее 300 млрд руб. из ФНБ на строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Глава Минэка Максим Решетников в апреле заявил, что фонд национального благосостояния пополняется быстрее, чем планировалось по текущему трехлетнему бюджету, потому ведомство считает возможным вернуться к вопросу выделения дополнительных ресурсов из ФНБ. По его словам, в Фабрику проектного финансирования до конца 2024 года могут войти еще десять проектов, а одобрить могут еще 11. В их числе крупные горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) и газохимические проекты. Решетников отметил, что на тот момент на рассмотрении у фабрики было более 50 проектов.