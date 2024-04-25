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Решетников нашел в ФНБ дополнительные деньги на проекты

Решетников: ФНБ пополняется активнее, чем ожидалось при планировании бюджета
ФНБ пополняется активнее, чем ожидалось при планировании бюджета на 2024–2026 годы, заявил Решетников. Минэкономики считает возможным возвращение к выделению дополнительных ресурсов из фонда на финансирование проектов
Максим Решетников
Максим Решетников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Фонд национального благосостояния (ФНБ) пополняется быстрее, чем планировалось по текущему трехлетнему бюджету, рассказал министр экономического развития Максим Решетников, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.

«Видим, что ФНБ пополняется активнее, чем ожидалось при планировании бюджета 2024–2026 годов. И считаем возможным вернуться к вопросу выделения дополнительных ресурсов из ФНБ на финансирование проектов», — заявил он. По словам Решетникова, в 2024 году на обеспечение сбалансированности бюджета из фонда планируется выделить 1,3 трлн руб.

В феврале первый замглавы Минэкономики Илья Торосов рассказывал РБК, что власти профинансируют из ФНБ проекты на сумму 880 млрд руб. в 2024 году. Среди них 392 млрд пойдут на строительство крупнейшего в стране завода «Газпрома» по сжижению газа в Усть-Луге. 2 млрд будут выделены на ж/д инфраструктуру в Нижегородской и Краснодарской агломерациях, проекты развития городских электричек.

Решетников рассказал, что в Фабрику проектного финансирования до конца 2024 года могут войти еще десять проектов, а одобрить могут еще 11. В их числе крупные горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) и газохимические проекты. По его словам, сейчас на рассмотрении у фабрики находятся более 50 проектов.

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Максим Решетников

«Нам представляется крайне важным расширить лимиты фабрики. В первую очередь увеличение транша «А», это позволяет нам также увеличить объем портфеля, по которому мы даем хеджирование процентных ставок», — добавил Решетников.

Речь идет об увеличения лимита фабрики по обязательному платежу ВЭБ.РФ (транш «А») с 500 млрд до 750 млрд руб.

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Фабрика была запущена в 2018 году. Она стала новым механизмом привлечения инвестиций, направленным на выдачу кредитов для реализации инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики.

Получить займы можно на проекты стоимостью от 3 млрд руб. ВЭБ.РФ и несколько банков одновременно выступают кредиторами — предоставляют синдицированный (совместный) кредит заемщику. ВЭБ.РФ при этом является оператором программы, координирует ее работу, проводит отбор и экспертизу проектов.

По проектам, которые были отобраны в период 2022–2024 годов, доля собственных средств инициатора может составлять от 15% стоимости проекта, при ограниченном участии ВЭБ.РФ транш «А» сейчас включает не более 10% стоимости проекта. Общее участие ВЭБ в финансирование проекта составляет не более 25% стоимости проекта.

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Георгий Смирнов, Анна Гальчева Анна Гальчева
Максим Решетников Минэкономразвития средства ФНБ
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