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Падение цен на нефть ,  
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Глава МЭА предупредил о худшем месяце в истории нефтяной отрасли

По прогнозу агентства, в апреле мировой спрос на нефть сократится по сравнению с прошлым годом на 29 млн барр. в сутки. «Может быть, апрель войдет в историю нефтяной индустрии как «черный апрель», — заявил глава МЭА Фатих Бироль
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Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Апрель 2020 года может стать самым сложным месяцем в истории мировой нефтяной индустрии, предупредил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

«Через несколько лет, когда мы оглянемся на 2020 год, мы, возможно, поймем, что он был худшим в истории глобального нефтяного рынка. А худшим в этом ужасном году, возможно, окажется второй квартал. Худшим же месяцем в этом квартале, возможно, будет апрель — может быть, он даже войдет в историю нефтяной индустрии как «черный апрель», — сказал Бироль (цитата по Reuters).

15 апреля МЭА выпустило очередной доклад о ситуации в нефтяной отрасли, предупредив о том, что в апреле суточный спрос на нефть в мире снизится по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 29 млн барр., вернувшись на уровень 1995 года. В среднем во втором квартале суточный спрос, по оценке МЭА, будет на 23,1 млн барр. в сутки ниже, чем годом ранее. Во втором полугодии эксперты ждут постепенного восстановления спроса, однако даже в декабре он, по их оценке, будет на 2,7 млн барр. в сутки ниже прошлогоднего.

«Цифры ошеломляющие, — написал на своей странице в сети Twitter Бироль. — Даже если во втором полугодии условия карантинов смягчатся, мы ожидаем падения спроса по итогам 2020 года на 9 млн барр. в сутки, что уничтожит целые годы роста».

По условиям новой сделки в рамках соглашения ОПЕК+ с мая по июль нынешнего года его участники сократят добычу на 9,7 млн барр. в сутки. Также Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ решили дополнительно сократить добычу на 2 млн барр. в сутки, а страны G20 снизят объемы добываемой нефти на 3,7 млн барр. Таким образом, общее сокращение составит минимум 15,4 млн барр. в сутки.

Решения ОПЕК+ и стран G20 о сокращении добычи, отмечают в МЭА, не смогут компенсировать падения, однако дадут возможность «снизить пик избыточного предложения» и предотвратить разрастание кризиса.

«Если добыча действительно резко упадет, часть нефти попадет в стратегические запасы и спрос начнет восстанавливаться, во второй половине 2020 года спрос превысит предложение», — говорится в отчете МЭА.

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Стоимость барреля нефти марки Brent 14 апреля снизилась более чем на 6,7%, а 15 апреля впервые с 2 апреля упала ниже $28. К 14:50 мск стоимость барреля Brent составляла $28,41, что на 4,02% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: МЭА, нефть
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