Глава МЭА предупредил о худшем месяце в истории нефтяной отрасли

По прогнозу агентства, в апреле мировой спрос на нефть сократится по сравнению с прошлым годом на 29 млн барр. в сутки. «Может быть, апрель войдет в историю нефтяной индустрии как «черный апрель», — заявил глава МЭА Фатих Бироль

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Апрель 2020 года может стать самым сложным месяцем в истории мировой нефтяной индустрии, предупредил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

«Через несколько лет, когда мы оглянемся на 2020 год, мы, возможно, поймем, что он был худшим в истории глобального нефтяного рынка. А худшим в этом ужасном году, возможно, окажется второй квартал. Худшим же месяцем в этом квартале, возможно, будет апрель — может быть, он даже войдет в историю нефтяной индустрии как «черный апрель», — сказал Бироль (цитата по Reuters).

15 апреля МЭА выпустило очередной доклад о ситуации в нефтяной отрасли, предупредив о том, что в апреле суточный спрос на нефть в мире снизится по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 29 млн барр., вернувшись на уровень 1995 года. В среднем во втором квартале суточный спрос, по оценке МЭА, будет на 23,1 млн барр. в сутки ниже, чем годом ранее. Во втором полугодии эксперты ждут постепенного восстановления спроса, однако даже в декабре он, по их оценке, будет на 2,7 млн барр. в сутки ниже прошлогоднего.

«Цифры ошеломляющие, — написал на своей странице в сети Twitter Бироль. — Даже если во втором полугодии условия карантинов смягчатся, мы ожидаем падения спроса по итогам 2020 года на 9 млн барр. в сутки, что уничтожит целые годы роста».