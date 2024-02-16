Reuters выяснил, что Индия вновь стала покупать нефть из России

Индия после двухмесячного перерыва стала вновь закупать российскую нефть Sokol, передает Reuters со ссылкой на четыре источника. По данным агентства, индийская компания HPCL заплатит за нее дирхамами ОАЭ

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Индия возобновила импорт российской нефти марки Sokol после двухмесячного перерыва, по крайней мере два нефтеперерабатывающих завода уже приняли партии этого сорта в феврале, сообщил 16 февраля Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. Индийская компания Hindustan Petroleum Corp. Limited (HPCL), по данным издания, закупила нефть у трейдера и заплатит, вероятно, за нее дирхамами ОАЭ. В прошлом году HPCL редко покупала этот сорт.

Издание передает, что индийским государственным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) пришлось прекратить закупки Sokol в 2023 году, после того как правительство посоветовало им не использовать юани для оплаты российской нефти на фоне напряженных отношений между Индией и Китаем. Это, по данным Reuters, привело к тому, что более 10 млн барр. российского сорта остались в морских хранилищах.

Согласно информации из торговых источников и данным отслеживания судов, на которые ссылается издание, Индия не получала нефть марки Sokol в декабре и январе. Данные отслеживания судов Лондонской фондовой биржи (LSEG) показали, что судно Seagull, которое перевозило 95 тыс. т Sokol (примерно 710 тыс. барр.), выгрузилось в порту Мумбаи 13 февраля. Также данные показывают, что три судна (NS Long, NS Antarctic и Raven) с этим сортом нефти прибудут в восточные порты Индии Парадип и Вишакхапатнам позже в этом месяце.

В январе министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что сокращение поставок из России в декабре 2023 года произошло не из-за проблем с оплатой, а из-за непривлекательности скидок. «Проблем с оплатой нет», — сказал Пури. «Это чистая функция цены, по которой наши переработчики будут покупать», — пояснил он.

Нефть марки Sokol, по данным издания Neftegaz, добывают на проекте «Сахалин-1» и экспортируют через порт Де-Кастри в Хабаровском крае.

Ранее Bloomberg писал, что в декабре танкеры с 5 млн барр. российской нефти Sokol, которые везли груз в Индию, простаивали в нескольких милях от берега. Тогда издание отмечало, что причина задержки могла быть (точно не была известна) связана с американскими санкциями: в октябре Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) ввело ограничения против двух компаний из Турции и ОАЭ за перевозку российской нефти выше потолка цен. Страны Запада ввели ценовой потолок в $60 за баррель в декабре 2022 года.