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Война санкций ,  
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Япония решила ужесточить контроль за потолком цен на российскую нефть

Япония ужесточит контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть
Сюжет
Война санкций
BRENT BRENT $79,15 +1,55%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Министерство финансов Японии с 20 февраля ужесточит контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть, сообщает Nikkei.

Сейчас страховые и судоходные компании обязаны получать от импортеров российской нефти декларации, что ее цена не превышает установленный предел. Документы выдаются на весь период действия договора страхования или транспортировки. По решению японского Минфина, с 20 февраля компании должны будут получать декларации при каждой погрузке.

Такие документы не потребуются, если цены прописаны в контракте. От импортеров, подозреваемых в превышении потолка, могут потребовать предоставить подробные данные о транспортных расходах и страховых взносах.

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Фото:Etienne Laurent / EPA / ТАСС

Страны G7 (Япония, США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция), Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть в конце 2022 года. Компаниям из присоединившихся к мере стран запрещено оказывать транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти, если та продается по цене сверх установленного предела — $60 за баррель.

С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Для них потолок цен установлен в зависимости от типа: на уровне $100 за баррель — на дизель и $45 за баррель — на мазут, продающийся с дисконтом.

Москва считает санкции незаконными. Вице-премьер Александр Новак называл введение предельной цены неэффективным инструментом, заявив, что от него страдают конечные потребители.

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Япония санкции нефть российская нефть
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