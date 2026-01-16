FT рассказала, кто получил проданную США венесуэльскую нефть

Первая партия венесуэльской нефти была продана в США компании Vitol, представитель которой ранее делал крупные пожертвования в поддержку Дональда Трампа. Сделка стала частью плана Вашингтона по продаже до 50 млн баррелей сырья

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Первая продажа венесуэльской нефти в США состоялась в пользу компании Vitol, представитель которой ранее сделал крупные пожертвования в поддержку избирательной кампании президента CША Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times.

Контракт на сумму около $250 млн заключен благодаря нефтетрейдеру Vitol Джону Аддисону, перечислившему порядка $6 млн политическим организациям, связанным с предвыборной кампанией Трампа, согласно базе данных OpenSecrets, на которую ссылается газета. Сделка стала частью плана администрации США по продаже до 50 млн баррелей венесуэльской нефти, указывает FT.

По данным издания, еще об одном один контракте на $250 млн по венесуэльской нефти договорилась компания Trafigura.

Как писала The New York Times со ссылкой на источники, Министерство энергетики США координирует продажу до 50 млн баррелей венесуэльской нефти, которая осталась невостребованной после введенной в декабре блокады подсанкционных танкеров у побережья страны. В ведомстве уточнили, что процесс реализации сырья не будет ограничен по срокам.

Аддисон вместе c CEO Vitol в Северной и Южной Америке Беном Маршаллом присутствовал на встрече американских нефтяных компаний с Дональдом Трампом 9 января, на которой трейдер пообещал Трампу, что компания Vitol добьется для США максимально возможной цены на венесуэльскую нефть. На встрече крупнейших нефтяных корпораций Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron, как писал Reuters, хотели обсудить способы увеличения добычи нефти в Венесуэле. При этом власти США так и не представили никаких «серьезных гарантий» нефтяным компаниям.

15 января CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Соединенные Штаты реализовали первую партию венесуэльской нефти на сумму $500 млн. По его словам, в ближайшее время ожидается заключение новых сделок.

Трамп заявлял о намерении задействовать значительные нефтяные ресурсы Венесуэлы, а также о планах американских компаний инвестировать не менее $100 млрд в восстановление энергетического сектора республики.

Согласно плану американского президента, о котором сообщали источники The Wall Street Journal, цены на нефть снизятся до $50 за баррель. Для этого Белый дом планирует установить контроль над нефтью Венесуэлы и вытеснить Россию и Китай из региона.