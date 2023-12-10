«Сбер» оценил потери России от изменения климата

«Сбер» оценил ущерб экономике России от изменений климата в 580 млрд руб. в год

Каждый год с 2023-го по 2027-й потери от изменения климата в среднем будут составлять 580 млрд руб., полагают в «Сбере». В банке также заявили о все большей связи климатических проблем и экономики

Павильон России в Экспо-Сити во время Конференции ООН по изменению климата, Дубай, Объединённые Арабские Эмираты (Фото: Thomas Mukoya / Reuters)

Россия за пять лет, включая текущий год, может потерять до 3 трлн руб. из-за изменения климата, следует из подсчетов Сбербанка, которые были представлены на климатической конференции ООН (COP28).

«Занимаясь плотно оценкой климатических рисков, мы предварительно оцениваем ущерб от изменений климата в России с 2023 по 2027 год в среднем в 580 млрд руб. ежегодно», — сказала старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова (цитата по «Интерфакс»). Она добавила, что в некоторых регионах, где климатические изменения наиболее ощутимы, потери каждый год могут варьироваться от 5 до 6% валового продукта.

По словам Завьяловой, проведение эффективной климатической политики и в России, и в мире «все больше перемещается в экономическую плоскость», от управления «климатической повесткой» будут зависеть и результаты в экономике. В связи с этим «Сбер» предложил создать климатический совет на базе БРИКС.

Первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов на конференции рассказал, что страна намерена к 2060 году достичь углеродной нейтральности. К 2030 году уровень выбросов будет сокращен на 30% по сравнению с 1990-м, к 2050-му — на 80%.

В конце октября Владимир Путин утвердил Климатическую доктрину России. Основными задачами климатической политики в доктрине названы разработка и реализация оперативных и долгосрочных мер по адаптации, смягчению антропогенного воздействия на климат, в том числе создание регуляторных и экономических механизмов для предотвращения выбросов парниковых газов, а также развитие взаимовыгодного сотрудничества на многосторонней основе.

Изменение климата создает угрозы для безопасности России, реагировать на них необходимо «с использованием средств, способных обеспечить желаемые экологические и экономические эффекты», говорится в доктрине.