ВОЗ предупредила об уязвимости более 3 млрд человек к изменениям климата

В ВОЗ сообщили, что изменение климата усугубляет без того сложную ситуацию со смертностью из-за предотвратимых экологических причин. По данным организации, из-за них один человек умирает каждые четыре секунды

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В мире 3,3 млрд человек уязвимы к последствиям изменения климата, заявила на климатическом саммите ООН (COP28) специальный посланник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам изменения климата и здравоохранения Ванесса Керри. Ее слова приводит Al-Arabiya.

Согласно оценке ВОЗ, каждая четвертая смерть в мире происходит по предотвратимым экологическим причинам, а «изменение климата еще больше усугубляет эти риски». Каждые четыре секунды в мире умирает один человек из-за предотвратимых экологических причин — это больше, чем в пандемию коронавируса, сказала Керри.

ВОЗ ранее относила к экологическим факторам риска, которые приводят к развитию свыше 100 заболеваний, загрязнение воздуха, воды и почв, воздействие химических веществ, изменение климата и ультрафиолетовое излучение. По данным организации, к большинству смертей, которые могли быть вызваны в том числе проблемами с окружающей средой, привели сердечно-сосудистые заболевания (например, инсульты, ишемическая болезнь сердца). Также много летальных случаев вызвано раком и респираторными болезнями, к которым тоже может привести неблагоприятное состояние окружающей среды.

«К тому времени, как я закончу это предложение, умрет еще один человек, и 61% этих смертей напрямую связан с ископаемым топливом. <...> В течение следующего десятилетия мы увидим ускорение предотвратимой смертности и рост заболеваемости миллионов людей, страдающих в результате климатического усиления неинфекционных заболеваний, трансмиссивных заболеваний, чрезвычайных ситуаций в области материнского и неонатального развития и проблем психического здоровья», — сказала она.

В качестве примеров Керри привела следующие факты: в Пакистане сначала добились почти полной победы над малярией в некоторых провинциях, но после прошлогодних наводнений число случаев заражения выросло более чем в четыре раза; в Малави к серьезной вспышке холеры привели штормы, которые стали следствием изменения климата.

Керри предупредила, что единственным выходом из сложившейся ситуации является «поэтапный отказ от ископаемого топлива», поскольку «просто смягчение последствий и сокращение выбросов парниковых газов больше» не работает.

В течение этого года в международных организациях не раз отмечали опасность глобального потепления и тот факт, что в нынешнем году во многих частях мира фиксируются рекордно высокие температуры. Октябрь и сентябрь этого года были признаны самыми теплыми за всю историю наблюдений.

В организации Climate Central отмечали, что период с ноября 2022-го по октябрь 2023 года был самым жарким в истории, глобальные температуры колебались более чем на 1,3 градуса выше их доиндустриальных уровней, передает Politico.