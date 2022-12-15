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Путин сообщил о продлении льготной ипотеки до июля 2024 года

Путин сообщил о продлении льготной ипотеки до июля 2024 года с ростом ставки до 8%
Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Президент Владимир Путин предложил расширить доступ к льготной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми. Об этом он сказал на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. РБК ведет трансляцию.

По его словам, действие льготной ипотеки под 7% 31 декабря заканчивается, в России ее будут постепенно сворачивать, но плавно. «Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года», — сказал Путин. Он отметил, что ставка при этом увеличится до 8%.

При этом будет расширен доступ к семейной ипотеке, она становится основным инструментом. «Предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке в 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет», — сказал глава государства. Сейчас такой кредит могут получать только семьи, где дети родились, начиная с 2018 года. 

Путин подчеркнул, что жителям новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — будут предоставлять ипотеку на квартиры в новостройках по ставке в 2% годовых. «Новая застройка в зачаточном состоянии, но вот это будет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство», — объяснил решение президент. Он добавил, что введение льготной ипотеки для новых территорий послужит условием для продолжения строительства.

Программа льготной ипотеки действует с весны 2020 года и изначально выдавалась под 6,5% годовых. Она была создана как антикризисная мера в период пандемии коронавируса. Программа подразумевает, что кредитные организации выдают заемщикам-физлицам ссуды на более выгодных условиях, а государство компенсирует разницу между рыночными и льготными ставками. В марте 2022 года ставка по ипотеке была повышена до 12% из-за повышения Центробанком ключевой ставки до 20% в феврале. Позже ставка по льготной ипотеке снизилась до 9% также в связи со снижением ключевой ставки. В июне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин предложил снизить ставку снова до 7%, чтобы «помочь гражданам в решении жилищных проблем».

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Программа семейной ипотеки со ставкой 6% в России начала действовать с 2018 года. В октябре она была продлена до 1 июля 2024 года. Она распространяется на семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года. Максимальный размер субсидируемого кредита отличается в зависимости от региона: в Москве, Санкт-Петербурге и Московской и Ленинградской областях он составит 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб.

По всей России можно воспользоваться программой при покупке жилья на первичном рынке — в новостройке, строящемся жилом комплексе или при приобретении частного дома с земельным участком. При этом продавцом должен выступать застройщик.

Материал дополняется.

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Теги
Персоны
Владимир Путин льготная ипотека ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область семьи

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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