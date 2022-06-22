Правительство снизило ставку по льготной ипотеке до 7%

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В России снижена процентная ставка по программе «Льготная ипотека» с 9 до 7%, остальные параметры программы остались прежними, сообщается в Telegram-канале правительства.

«Подписано еще одно постановление правительства по поручению президента [Владимира Путина]: это снижение ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%», — сказал на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что размер субсидируемого кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, как и раньше, составляет 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн руб. Максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки с 1 мая составляет до 30 млн и 15 млн руб. соответственно. Разницу между рыночной и льготной ставкой банкам возместит государство. Получить кредит на покупку жилья по льготным условиям можно до конца текущего года, добавил Мишустин.

В марте льготная ставка по ипотеке была повышена с 7 до 12% из-за повышения Центральным банком ключевой ставки до 20% в феврале. Затем, когда ключевая ставка была снижена сначала до 17%, а затем до 14%, последовало и снижение ставки по льготной ипотеке до 9%.

Выступая на Петербургском экономическом форуме 17 июня, Путин объявил, что ставка по льготной ипотеке будет снижена до прежнего значения в 7%. В этот момент ключевая ставка находилась на докризисном уровне 9,5%, о дальнейшем ее изменении ЦБ не объявлял.

20 июня Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке. В ведомстве заявили, что эта мера «поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли».

Программа льготной ипотеки действует в стране с весны 2020 года. Изначально она выдавалась под 6,5% годовых.