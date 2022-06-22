Правительство снизило ставку по льготной ипотеке до 7%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 55,83 (-1,63) Инвестиции, 16:22
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 53,28 (-1,43) Инвестиции, 16:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:32
В Ленинградской области у порта на набережной Невы загорелся ангар Общество, 16:31
Лыжник Устюгов отказался ехать на Олимпиаду-2026 Спорт, 16:21
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Pro, 16:12
Таиланд экстрадировал россиянина в США после решения выдать его России Политика, 16:09
ЦИАН назвал характеристики квартир в Москве с максимальными скидками Недвижимость, 16:04
Власти анонсировали строительство 16 новых станций метро в Новой Москве Недвижимость, 16:02
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 16:00
Покинувший чемпионат Польши футболист приехал на просмотр в «Спартак» Спорт, 15:58
Министр обороны Германии отчиталась о поставках Украине артиллерии Политика, 15:56
Владелец охранной фирмы перевел мошенникам ₽6,5 млн после «звонков из ЦБ» Общество, 15:54
Правительство снизило ставку по льготной ипотеке до 7% Финансы, 15:51
Умер бывший футболист ЦСКА Владимир Григорьев Спорт, 15:51
Брокер «Финам» временно ограничил операции по вводу и выводу валюты Инвестиции, 15:42

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Финансы ,  
0 

Правительство снизило ставку по льготной ипотеке до 7%

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В России снижена процентная ставка по программе «Льготная ипотека» с 9 до 7%, остальные параметры программы остались прежними, сообщается в Telegram-канале правительства.

«Подписано еще одно постановление правительства по поручению президента [Владимира Путина]: это снижение ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%», — сказал на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что размер субсидируемого кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, как и раньше, составляет 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн руб. Максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки с 1 мая составляет до 30 млн и 15 млн руб. соответственно. Разницу между рыночной и льготной ставкой банкам возместит государство. Получить кредит на покупку жилья по льготным условиям можно до конца текущего года, добавил Мишустин.

Льготная ипотека под 7%: что будет со спросом и ценами на жилье
Недвижимость
Фото:Tinnakorn jorruang/shutterstock.com


В марте льготная ставка по ипотеке была повышена с 7 до 12% из-за повышения Центральным банком ключевой ставки до 20% в феврале. Затем, когда ключевая ставка была снижена сначала до 17%, а затем до 14%, последовало и снижение ставки по льготной ипотеке до 9%.

Выступая на Петербургском экономическом форуме 17 июня, Путин объявил, что ставка по льготной ипотеке будет снижена до прежнего значения в 7%. В этот момент ключевая ставка находилась на докризисном уровне 9,5%, о дальнейшем ее изменении ЦБ не объявлял.

20 июня Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке. В ведомстве заявили, что эта мера «поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли».

Программа льготной ипотеки действует в стране с весны 2020 года. Изначально она выдавалась под 6,5% годовых.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Цены на жилье падают по всему миру. Повторится ли кризис 2008 года
Статьи
Pro
Россияне стали меньше покупать. Как подстраивается к этому e-commerce
Инструкции
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock ФРС повышает ставки, но инфляция не падает. Насколько близка рецессия
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Цена «слива» персональных данных: 4 года тюрьмы и штраф 1 млн рублей
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Теги
Персоны
Михаил Мишустин льготная ипотека

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Путин предупредил о сложнодоступной ипотеке
Экономика
Путин предложил запустить промышленную ипотеку
Экономика
Минфин спрогнозировал дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter