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Минфин и Счетная палата поспорили об эффекте закупок валюты для рубля
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Минфин и Счетная палата поспорили об эффекте закупок валюты для рубля
Экономика, 14:53
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Минфин и Счетная палата поспорили об эффекте закупок валюты для рубля
«Механическое применение» бюджетного правила усиливало нестабильность рубля, заявила Счетная палата. Аудиторы не смогли разобраться в рисках для финансовой стабильности, ответили в Минфине
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Усиление нестабильности

Счетная палата подвергла критике механизм бюджетного правила — схему закупок валюты на сверхдоходы от нефти дороже $40 за баррель. «Необходимо отметить неоднозначный эффект от реализации бюджетного правила для валютного рынка. Так, проведение Минфином России в 2018 году операций по покупке валюты усиливало не­стабильность курса рубля, так как дополнительно увеличивало спрос на иностранную валюту», — написали аудиторы в своем заключении на проект бюджета на следующую трехлетку (есть у РБК).

По мнению Счетной палаты, которую в мае возглавил Алексей Кудрин, во втором и третьем кварталах, когда рубль резко ослабел при высоких ценах на нефть, «механическое применение «бюджетного правила» усиливало нестабильность курса рубля, так как дополнительно увеличивало спрос на иностранную валюту».

«В результате Банк России трижды принимал решения о приостановке покупки иностранной валюты для Минфина России. С 23 августа 2018 года покупка валюты была остановлена до конца 2018 года. Таким образом, регулятором признана невозможность использования в сложившихся условиях «бюджетного правила» в его нынешнем виде в силу создаваемых при этом рисков для финансовой стабильности», — отмечают аудиторы. ЦБ, выступающий агентом Минфина при закупках валюты и приостановивший их до конца декабря, чтобы снизить волатильность, пока не сообщал, когда возобновит операции и в каком формате будет осуществлять отложенные закупки.

Кудрин неоднократно выступал за смягчение бюджетного правила — он предлагал повысить цену отсечения до $45. Минфин выступал против этой меры, правило менять не стали.

Счетная палата сочла оптимистичным заложенный в проект бюджета курс рубля
Финансы

Счетная палата в заключении пишет, что «неоднократные случаи вмешательства Банка России в реализацию «бюджетного правила» в части приобретения иностранной валюты (регулятор приостанавливал закупки в периоды волатильности. — РБК) означают, что режим плавающего валютного курса, который существовал с конца 2014 года до начала 2018 года, в настоящее время лишь декларируется, но на деле заменен регулированием валютного рынка со стороны Банка России в целях устранения угроз для финансовой стабильности, которые усугублялись действием «бюджетного правила».

Вопрос о корректировке бюджетного правила актуален, так как курс рубля все меньше зависит от цен на нефть и все больше — от других экономических и внешнеполитических факторов, пишет Счетная палата. Ситуации, когда рубль ослабляется, а нефть растет, могут повторяться, и в этих случаях «применение «бюджетного правила» вместо стабилизации валютного рынка будет способствовать его разбалансировке», говорится в заключении.

Ответ Минфина

Замминистра финансов Владимир Колычев в ответ на заключение Счетной палаты заявил, что эффект от бюджетного правила «был однозначный» и обеспечил снижение зависимости рубля от цен на нефть.

«Некоторая нестабильность курса наблюдалась в апреле, а также в конце лета, начале осени — но она была связана не с механизмом правил, а с потоками капитала. Банк России на такие эпизоды реагирует в рамках реализации мандата по обеспечению финансовой стабильности — для этого есть широкий инструментарий», — подчеркнул Колычев. По словам замминистра финансов, «наличие механизма операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила этот инструментарий расширяет — чем Банк России и воспользовался (когда приостановил закупки. — РБК)».

«Несколько неожиданно, что Счетная палата не смогла разобраться, что риски для финансовой стабильности были связаны с потоками капитала, а механизм «бюджетных правил» только усилил устойчивость нашей финансовой системы и экономики к таким рискам», — заключил Колычев.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Минфин , Счетная палата
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